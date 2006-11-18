به گزارش خبرگزاری مهر،کتاب " پایه ‌گذاری دولت فاطمی: طلوع یک امپراتوری نخستین اسلامی" نوشته حمید حاجی نخستین ترجمه‌ی کامل انگلیسی افتتاح الدعوة قاضی نعمان است، که یکی از مهم‌ترین شارحان فقه فاطمی و مورخ رسمی خلافت فاطمی بود.

این کتاب دیدگاه ‌های مفیدی را درباره‌ شرایط اجتماعی و سیاسی زمان آغاز حکومت فاطمیان ارایه می‌ کند.

قاضی نعمان در تونس و شرق الجزیره‌ فعلی به خدمت خلیفه‌ فاطمی امام المهدی بالله در آمد و در مناصب مختلف به چهار خلیفه و امام نخست به مدت تقریباً پنجاه سال تا زمان وفات‌ اش خدمت کرد.

او در دوره‌ خلافت امام المعز لدین الله در اوج کارِ خویش قرار داشت و تحت نظارت او کتاب دعائم الاسلام خود را تألیف کرد که حاصل اتمام بیش از سی سال تلاش برای تدوین فقه فاطمی بود.

این اثر او به عنوان قانون فقهی رسمی دولت فاطمی اعلام شد. ترجمه‌ کامل افتتاح الدعوة رهیافتی انتقادی را به غنای تاریخی این منبع دست اول در اختیار خوانندگان و محققان غیر عرب زبان می‌گذارد.

قاضی نعمان به اسناد بایگانی رسمی و کتب رجال خلافت فاطمی دسترسی داشت که تا به امروز باقی نمانده‌اند و در نتیجه این کتاب او اهمیتی منحصر به فرد در عرضه‌ جزییاتی هم ‌زمان با عصر تأسیس دولت فاطمی دارد.