وزارت خارجه گزارش پارلمان اروپا در زمینه مسائل ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به چگونگی تهیه گزارش های مغرضانه و سیاسی نسبت به مسائل ایران تصریح کرد: تهیه گزارش از منابع مشکوک، مغرض و غیرموثق که فاقد درک درست و شناخت کامل از مسائل ایران هستند و استفاده ابزاری و تبلیغاتی از مفاهیم انسانی و قرار دادن این مفاهیم در خدمت انگیزه های سیاسی توسط برخی اعضای پارلمان اروپا نمی تواند سرپوشی بر نقض آشکار و مستمر مفاهیم حقوق بشر در اروپا و آمریکا باشد.

سید محمد علی حسینی با اشاره به مصادیق متعدد از نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا خاطرنشان کرد: نگرش امنیتی به مفاهیم حقوق بشر، رفتارهای خشن نسبت به مهاجرین، وجود زندانهای سری در خاک اروپا، اعمال مجازاتهای غیرانسانی در بازداشتگاههای موقت، قتل یک ایرانی در بازداشتگاه فرانسه، رای منفی کانادا و اتحادیه اروپا به قطعنامه نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی، نادیده انگاشتن رویکردهای اسرائیل در کشتارهای بیت حانون، قانا، استفاده از سلاح های نامتعارف در روستاهای لبنان، نقض مستمر و حقوق اقلیت ها و هنجارشکنی اصول، عقیدتی و دینی مهاجرین، برخی از ده ها قرینه ای بوده که همگی گواه شفاف و مستدلی از رویکردهای واقعی اروپا و آمریکا در ارتباط با مسائل حقوق بشر می باشد.

وی در خصوص نگرش غیرعادلانه به مفاهیم حقوق بشر گفت: قضاوت نسبت به حقوق بشر این نیست که در اروپا و آمریکا، مسائل انسانی به گونه ای خاص تعریف شود و بدون چاره اندیشی از کنار آن عبور نمایند اما در نقاط دیگر دنیا با آن موضوعات، بدون در نظر گرفتن قانون اساسی و قوانین داخلی کشورها، سیاسی و مغرضانه برخورد نمایند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: نگرش برابر و متوازن و مبتنی بر احترام متقابل به قوانین و ارزش های مورد قبول کشورها، راه گشای رفع ابهامها بوده و گفتگوهای سازنده و کسب نظرات از طریق منابع موثق می تواند به حل سوءتفاهم ها کمک کند.