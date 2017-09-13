حادثه اتوبوس در قم مصدوم بدحال نداشت/ تصادفی دیگر در اتوبان کاشان

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اتوبوس حادثه دیده صبح امروز در اتوبان قم - تهران مصدوم بدحال نداشت.

وی با بیان اینکه این حادثه تنها سه مصدوم داشت که به شکل سرپایی درمان شدند، ابراز کرد: این حادثه تقریبا در مقابل مجتمع خدماتی مهتاب رخ داد و به دلیل استقرار پایگاه اورژانس در این مجتمع، سه دقیقه بعد از اعلام حادثه به اورژانس، نخستین دستگاه آمبولانس به محل حادثه رسید.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم همچنین از وقوع تصادفی دیگر در اتوبان قم - کاشان خبر داد و عنوان کرد: این تصادفی که دقایقی قبل رخ داده بین دو خودرو سبک بوده که متأسفانه شدید هم گزارش شده است.

وی ادامه داد: این حادثه پنج مجروح داشت که به دلیل وخامت حال مجروحان بالگرد اورژانس قم برای انتقال آنها به بیمارستان اعزام شده است.