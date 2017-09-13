به گزارش خبرنگار مهر، جواد ناصریان ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه منطقه سه استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان و اردبیل تصریح کرد: به کار گیری این افراد در سطح ستادی امکان‌پذیر نیست و به دنبال تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی هستیم.

وی با تأکید به تلاش دولت برای توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه دولت اضافه کرد: از جمله اینکه از مدیران با تجربه در بدنه دولت استفاده می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور متذکر شد: در حال حاضر استانداران استان‌ها از بین افراد با تجربه و توانمند انتخاب شده‌اند و تلاش بر این بوده تا با به کار گیری نیروهای کارآمد بتوان دولت را از بحران و مشکلات خارج کرد.

ناصریان به انتقال دو هزار و ۷۹۰ پست سازمانی از استانداری‌ها به سازمان برنامه و بودجه اشاره و تأکید کرد: ساماندهی منابع انسانی از اولویت‌های دولت است.

وی همچنین در خصوص پرداخت معوقات حقوق و پاداش کارکنان متذکر شد: بخش عمده مشکلات در خصوص معوقات پرداخت حقوق و پاداش رفع شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور با اشاره به محدودیت‌های مالی بخش دولتی تأکید کرد: تلاش بر این است با وجود محدودیت‌های مالی پروژه‌های نیمه‌تمام به فرجام برسد.

ناصریان در خصوص طرح درخواستی ملی شدن اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها افزود: بنده به دلیل تأثیرات سو اجرایی شدن این طرح مخالف آن هستم.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود استان‌ها به مدیریت مالی توجه داشته و تا حد امکان بهترین استفاده را از منابع مالی در اختیار خود ببرند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین در خصوص پیگیری حق مرزی استان‌های مرزی قول مساعد داد.