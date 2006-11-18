حضور یکپارچه نیروهای اصولگرا در انتخابات شوراها / حامیان دولت با جبهه اصولگرایان هماهنگ می شوند / احتمال انصراف دبیر هیات دولت از کاندیداتوری

یک عضو شورای معتمدین جریان اصولگرا در گفتگو با خبرنگار سیاسی "مهر" ضمن اعلام این مطلب افزود: اگر روند مذاکرات خوب انجام شده ما بین افراد موثر در میان اصولگرایان و جریان های فعال انتخاباتی و همچنین علاقمندی به همکاری در جهت وحدت توسط اعضای اصلی ستاد حامیان رئیس جمهور ادامه یابد ، بزودی شاهد حضور یکپارچه نیروهای اصولگرا در انتخابات شوراها خواهیم بود.

وی ضمن درخواست عدم انتشار نام خود در مقطع فعلی افزود: در صورت تحقق این مطلب و بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته پیروزی اصولگرایان با فاصله زیادی نسبت به سایر گروهها و لیست ها قابل انتظار است و در غیر اینصورت آرای زیاد اصولگرایان در سبدهای متعدد ریخته خواهد شد و نتیجه غیر قابل پیش بینی می شود.

این چهره شاخص جریان اصولگرایی در خصوص وضعیت چهره هایی از دولت که در عرصه انتخابات حاضرند افزود: جمع اعضای معتمد جریان اصولگرا بر این نکته متفق القول هستند که با توجه به صراحت توصیه مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام و همچنین ضرورت عدم وجود شبهه در این زمینه بهتر است از حضور مستقیم چهره های فعال یا منتسب به دولت و شخص رئیس جمهور محترم به عنوان نامزدهای انتخاباتی پرهیز شود.

وی با اشاره به اینکه "دکتر احمدی نژاد نیز در مصاحبه هفته گذشته و به تاسی از رهبری موضع شایسته ای اتخاذ کردند" افزود: رئیس جمهور بدون تردید حامی یکپارچگی و وحدت جریان اصولگرا است.

عضو شورای معتمدین جریان اصولگرا ضمن برشمردن دلایل و شواهدی از جمله اختلاف نظر های موجود بین هیات های نظارتی و اجرایی انتخابات ، از احتمال انصراف مسعود زریبافان از کاندیداتوری به جهت پیروی از توصیه رهبر معظم انقلاب و پرهیز از شبهه دخالت دولت خبر داد و افزود : مجموعه نزدیکان دکتر احمدی نژاد از چهره های اصولگرا هستند و شایسته تر است با کمک بیشتر به رئیس جمهور اصولگرا وی را در ایفای وظایف سنگین دولت خدمتگذار یاری رسانند و همچنین به وفاق و اجماع جریان اصولگرا کمک کنند.

وی در تحلیل خود از اظهارات اخیر مقام معظم رهبری در لزوم حمایت از دولت گفت: حمایت صریح ایشان از دولت دکتر احمدی نژاد با توجه به وضعیت داخلی و بین المللی نشانه این است که دولت اصولگرا در جهت گیری های کلی از سایر دولت ها بهتر عمل کرده و اتفاقا بر همین مبنا ضروری است تا یاران رئیس جمهور با تمرکز بر ادامه این برنامه ها به درخشان تر شدن کارنامه تصدی قوه مجریه توسط اصولگرایان کمک کنند.

این چهره شاخص جریان اصولگرایی در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت ستادهایی جهت حمایت از شهردار تهران نیز گفت: از تشکیل چنین ستادهایی خبر ندارم اما انتظار داریم شهرداری هم به عنوان دستگاهی اجرایی به توصیه رهبر انقلاب عمل کند.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه" احمدی نژاد و قالیباف به عنوان مدیران اصولگرا هر دو عملکرد موفقی در شهرداری تهران داشته اند" ادامه داد : جریانهای مقابل اصولگرایان تلاش دارند با ایجاد شبهه و اختلاف بین مدیران این جبهه تفرقه ایجاد کرده و از این طریق به اهداف خود برسند.