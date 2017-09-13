بررسی طرح استفاده از ظرفیت فضاهای زیرسطحی در میدان راه آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بکیاسا وجود ایستگاه راه آهن، ایستگاه خط ۳ مترو و پایانه های متعدد اتوبوس و تاکسی در میدان راه آهن را سبب تردد قابل ملاحظه خودروها و عابران پیاده ذکر و اضافه کرد: حجم سفرها در این میدان به عنوان یکی از نقاط تبادل مسافر بین مدهای مختلف حمل و نقل شهری و بین شهری و همچنین با توجه به طرح های توسعه راه آهن رو به افزایش است و از این رو بهره گیری از فضاهای زیرسطحی در محدوده اطراف میدان، در دستور کار سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران قرار گرفته است؛ این امر می تواند ضمن آرام سازی جریان ترافیک و تفکیک حرکت پیاده و سواره، به بهبود اوضاع اجتماعی و زیست محیطی این نقطه از پایتخت کمک کند.

وی با بیان آنکه ایجاد فضاهای مخصوص تردد عابران پیاده در تراز زیرسطحی و فراهم کردن امکان دسترسی به ایستگاه راه آهن، مترو، بی آر تی، معابر پیرامونی میدان راه آهن و در نهایت پایانه های اتوبوس و تاکسی، تردد خودروها روی سطح زمین را روانتر خواهد کرد، افزود: حذف تردد عابران پیاده از میدان راه آهن، بهبود وضعیت ترافیک برای وسایل نقلیه عمومی و خودروهای شخصی را به دنبال خواهد داشت؛ ضمن آنکه در چنین حالتی فضای لازم برای ارائه خدمات مناسب رفاهی به مسافران نیز فراهم می شود.

مدیر گروه تونل و فضاهای زیرسطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، انجام پژوهش های دقیق اجتماعی در مطالعات فضای زیرسطحی میدان راه آهن را با توجه به بافت خاص فرهنگی- اجتماعی این محدوده از شهر تهران ضروری خواند و تاکید کرد مطالعات و بارگذاری ترافیکی طرح با توجه به لزوم تغییرات گسترده ترافیکی، از سایر مواردی است که باید در فرآیند مطالعات لحاظ شود.

بکیاسا به سرانجام رسیدن مطالعات مربوط به ساماندهی میدان راه آهن در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران را مستلزم مشارکت تمام ذینفعان طرح از قبیل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و همچنین شرکت های خدمات رسان شهری دانست و ابراز امیدواری کرد ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی دخیل در این پروژه، به ایجاد طرحی همه جانبه نگر و بهینه جهت بهبود و تجهیز میدان راه آهن منجر شود.