کاهش نسبی دما در سراسر کشور

به گزارش مهر، بنابر آخرین اطلاعات نقشه های پیش یابی وضعیت هوا، با نفوذ یک توده هوای سرد و ومرطوب از روی دریای خزر به سوی مناطق شمالی کشور که با شرایط مساعد جریانات تراز میانی جو همراه است، پیش بینی می شود که در استان های اردبیل، آذربایجان غربی، زنجان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، تهران، قم، قزوین، سمنان و خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران و گلستان از سمت غرب بارش باران و در مناطق سردسیر بارش برف آغاز شود که این وضعیت با وزش باد و مواج شدن دریا در سواحل جنوبی خزر همراه خواهد بود.

همچنین شدت بارش از اواخر وقت شنبه تا اواخر یکشنبه در استان های گیلان، اردبیل و مازندران استمرار خواهد یافت. بنابراین با توجه به شدت بارش در این سه استان، آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد وسایل نقلیه در جاده های کوهستانی محتمل می شود.

بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، از روز یکشنبه هفته جاری، کاهش نسبی دمای هوا به میزان 10-5 درجه سلسیوس در استان های واقع در شمال رشته کوه البرز صورت گرفته و انتظار می رود در روز دوشنبه این کاهش دما به میزان 8-4 درجه سراسر استان های واقع در نیمه شمالی کشور رخ دهد.