به گزارش خبرنگار مهر، عبدلکریم گراوند پیش از ظهر چهارشنبه در همایش جوانه‌های امید اظهار داشت: وظیفه اصلی مسئولان ارشد استان توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی است اما به دلیل نگاه ویژه مسئولان استان خالق برنامه‌ای برای تقویت بنیه علمی سرمایه های کشور شدند.

وی افزود: تجلیل از دانش آموزان موفق، تقدیر از معلمان و اولیایی است که همگام و همراه نوجوان برای موفقیت تلاش کرده است.

معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: هیچ جامعه‌ای توسعه نمی‌یابد مگر با وجود نیروهای انسانی کارآمد و اکنون نمونه‌های آن را در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم.

گراوند گفت: اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان سه سال است که در استان بوشهر در حال اجرا است و شوراها، دهیاری‌ها، معلمان و اولیاء همگی برای به هدف رسیدن این طرح تلاش کردند.