به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح امروز همراه با جمعی از مسئولان نیروی انتظامی تهران بزرگ از ستاد اجرائی دومین جشنواره فیلم پلیس بازدید و از فعالیت های دبیر جشنواره و همکاران او تقدیر کرد.

رئیس پلیس تهران بزرگ در ابتدای این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: "مشکلی که در خصوص سازمان پلیس و سازماندهی مردم وجود دارد، اشکال حلقه ارتباطی بین ما و جامعه است که باید شکل صحیح و اصولی بگیرد. در بیشتر مواقع این ارتباط خوب برقرار نمی شود که دلائل گوناگون دارد. البته با پخش انیمیشن های انتظامی از صدا و سیما ارتباط های خوبی در این خصوص و افزایش سطح آگاهی مردم به وجود آمده است."

وی خاطرنشان کرد: "برداشت هائی که از پلیس در دنیا داریم بیشتر بر اساس فیلم های پلیسی است و ممکن است نیروهای پلیس آنجا در واقعیت با آنچه در فیلم های آنها طراحی می شود فاصله داشته باشد. آنها با بزرگ و پررنگ کردن نقش پلیس در مقابل جنایتکاران حضوری ملموس به پلیس می دهند. اما در آثار ایرانی عکس این قضیه اتفاق می افتد و یک تیمسار شخصاً برای دستگیری یک دزد خرده پا اقدام می کند و فعالیت های پلیس کمرنگ به نظر می رسد."

سردار رادان در ادامه افزود: "سینماگران ما باید در فیلم های خود تصویری درست از پلیس ارائه کنند و نگاهی به ماموریت های متعدد و گسترده پلیسی داشته باشند. فیلم پلیسی نباید تک بعدی باشد. برای ارائه تولیدات بهتر و حرفه ای تر لزوم احداث یک شهرک سینمائی ویژه آثار پلیسی به شدت احساس می شود. همانگونه که برای تولیدات جنگی شهرک سینمائی دفاع مقدس را داریم. برای بهتر برگزار شدن دومین دوره جشنواره فیلم پلیس نیز از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم."

در ادامه، ناصر شفق دبیر جشنواره فیلم پلیس به تشریح فعالیت بخش های مختلف پرداخت و حسن امجدی مقدم مسئول فیلم های 110 ثانیه ای جشنواره به موضوعات این بخش اشاره کرد. سیداحمد میرعلائی نیز در مورد بخش های اجرائی جشنواره و برنامه های همزمان از جمله اجرای زنده جلوه های ویژه فیلم های پلیسی گفت و علی صنعتی مسئول امور شهرستان های جشنواره نیز از برگزاری همزمان جشنواره فیلم پلیس در 16 استان خبر داد.