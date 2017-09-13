خرافه آفت مداحی است/تلاش دشمن برای کمرنگ کردن عزاداری ماه محرم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی ظهر چهارشنبه در همایش مداحان و شعرای آیینی اردبیل تصریح کرد: یکی از آفتهای مداحی خرافه گویی است و انتظار میرود مداحان با دقت نظر مسائل غیرواقع طرح نکرده و موضوعی را دستاویز اهداف دشمن نسازند.
وی تأکید کرد: قیام امام حسین (ع) در واقع زنده نگاهداشتن دین اسلام و با هدف امربهمعروف و نهی از منکر بود و امروز مداحان وظیفه دارند رسالت این قیام را در بین اقشار مختلف تبیین کنند.
نماینده ولیفقیه در استان با تأکید به اینکه مداحان مبلغان فرهنگ عاشورا هستند، متذکر شد: انتظار میرود مداحان به درستی قیام عاشورا را تبیین کرده و حتی آسیبهای پیرامون مداحی و مراسمات عزاداری را شناسایی کرده و اطلاعرسانی کنند.
عاملی درک علت قیام امام حسین (ع) و اطلاعرسانی آن را مسئولیت خطیر امروز مسلمانان دانست و گفت: مداحان میبایست علت قیام امام حسین (ع) و علت ایستادگی وی در مقابل ظلم و جور زمانه را تشریح کنند.
وی یکی از اهداف دشمن را ضربه زدن به عزاداریهای ماه محرم با طرح مسائل تفرقهانگیز دانست و تأکید کرد: دشمن به دنبال کمرنگ کردن عزاداری ماه محرم است.
امام جمعه اردبیل با تأکید به اینکه عزاداری ماه محرم در واقع زنده نگاهداشتن هویت دین اسلام است، خواستار هوشیاری در مقابل ترفندهای دشمنان شد.
عاملی تأکید کرد: انتظار میرود مراسم استقبال از ماه محرم در همه نقاط کشور برگزار شده و آسیبشناسی لازم از مراسمات صورت گیرد تا عزاداریها مطابق خواست دشمن کمرنگ نشود.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به اینکه مراسم عزاداری امام حسین (ع) قرنها بعد از شهادت وی همچنان برگزار میشود، ادامه داد: امروز حتی شاهد عزاداری اهل سنت در این روز برای امام حسین (ع) و یاران او هستیم.
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