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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

با هدف حفظ گنجینه موسیقایی استان کرمانشاه؛

کتاب «سازآوای کُرد» در کرمانشاه رونمایی می‌شود

کتاب «سازآوای کُرد» در کرمانشاه رونمایی می‌شود

کرمانشاه- کتاب «سازآوای کُرد» با هدف حفظ گنجینه موسیقایی کرمانشاه و تاریخچه سازها و آواهای کهن(موسیقی مقامی) استان کرمانشاه رونمایی می‌شود.

علی اصغر نصرالله پور، عضو هیئت امنای انجمن موسیقی استان کرمانشاه و مولف کتاب «سازآوای کُرد» در گفتگو با خبرنگار مهر، از رونمایی از این کتاب طی امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور خبر داد.

وی افزود: اساتید موسیقی ایران از جمله «علی اکبر مرادی» تنبور نواز برجسته بین‌المللی اهل استان کرمانشاه در این مراسم حضور دارند و کتاب فوق با حضور این اساتید رونمایی خواهد شد.

نصرالله پور در خصوص این کتاب و مشخصات آن گفت: این کتاب توسط بنده تالیف شده و نشر دیباچه کرمانشاه آن را به چاپ رسانده است.

عضو هیئت امنای انجمن موسیقی استان کرمانشاه، هدف از تالیف این کتاب را حفظ گنجینه موسیقایی کرمانشاه و تاریخچه سازها و آواهای کهن(موسیقی مقامی) استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی معرفی مفاخر و بزرگان موسیقی مقامی استان را از دیگر اهداف تالیف این کتاب ارزشمند برشمرد.

نصرالله پور تیراژ کتاب مذکور در اولین چاپ را یک هزار نسخه اعلام کرد و گفت: این کتاب در جلد نرم با بهای ۱۵ هزار تومان و در جلد سخت با بهای ۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.

مولف این کتاب، زمان رونمایی از این کتاب را ساعت ۱۸ امروز ۲۲ شهریور و مکان آن را تالار وحدت دانشکده فرهنگ و هنر علمی- کاربردی کرمانشاه واقع در میدان جلیلی اعلام کرد.

کد مطلب 4086165

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