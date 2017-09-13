کشف ۱۵۰ دستگاه تلفن همراه قاچاق توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" از شناسایی یک باند قاچاق کالا خبر داد و اظهار کرد: اعضای این باند یک محموله کالای قاچاق را از کشور عراق خریداری کرده و قصد داشتند با عبور از محورهای مواصلاتی کرمانشاه، به استان های مرکزی کشور منتقل کنند.

وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی و با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی، تیم عملیاتی پلیس آگاهی به محور تردد قاچاقچیان اعزام شدند و مسیر را تحت کنترل قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: پس از چندین ساعت کنترل نامحسوس محور روانسر- کرمانشاه، خودروی قاچاقچیان رویت و با تدابیر خاص پلیسی متوقف شد، که در بازرسی از آن ۱۵۰ دستگاه گوشی تلفن همراه فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف شد.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: یک متهم در این ارتباط دستگیر و یک دستگاه خودروی ۲۰۶ نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.