۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۳۱

در گفتگوی تلفنی صورت گرفت؛

رایزنی بشار اسد و کوفی عنان درباره اوضاع خاورمیانه

رایزنی بشار اسد و کوفی عنان درباره اوضاع خاورمیانه

"بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه و "کوفی عنان" دبیرکل سازمان ملل متحد امروز شنبه درباره اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، در بیانیه نهاد ریاست جمهوری سوریه آمده است که دوطرف تحولات سیاسی صحنه لبنان و عراق را بررسی کردند.

این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره تماس تلفنی اسد و عنان اشاره نکرده است، اما این تماس 10 روز پس از آن صورت می گیرد که سوریه در پیامی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت از محتوای گزارش تری رود لارسن نماینده عنان و مامور پیگیری چگونگی اجرای قطعنامه 1559 درباره اوضاع لبنان انتقاد کرد.

لارسن در گزارش خود به عنان از وجود برخی تلاش ها برای بحرانی کردن منطقه سخن گفته بود.

