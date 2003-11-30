نخستين هفته فرهنگي استانها ، برگزار مي شود





به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، منصور احمدلو ، رئيس فرهنگسراي بهمن ، صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت : بحران هويت ، يكي از اساسي ترين معضلات قشر جوان جامعه است كه بي ترديد ، با "بازيادآوري" توانمندي ها و قابليت هاي فرهنگي ، هنري و آئيني ، مي توان تغييرات اساسي را، در طرز فكر و گرايشات جوانان ايجاد كرد.

وي ، با تأكيد برغناي فرهنگي ايران زمين ، گفت : 28 استان تهران ، هر يك داراي فرهنگ ها ، سنن ، آئين و...اصيلي هستند كه نشان از هويت ايران و ايراني است .

احمد لو، با اشاره به ضرورت هاي "يادآوري " هويت ملي ايراني ، به منظور جلوگيري از انحرافات مختلف ، تصريح كرد : لازم است در قالب برنامه هاي متنوع و متعدد ، بسترهاي مناسب را ، براي ارائه فرهنگ غني ، كهن و ريشه دار ايراني فراهم كنيم .

رئيس فرهنگسراي بهمن افزود : در همين راستا ، برگزاري " هفته فرهنگي استانها" از دي ماه امسال آغاز مي شود ودر هر ماه به طور اختصاصي ، براي يك استان ، هفته فرهنگي خواهيم داشت .

وي با اشاره به وجود 28 استان در كشور ، گفت : طي 28 ماه ، براي تمامي استانها هفته فرهنگي خواهيم داشت و پيش بيني شده ، در اين هفته ها ، به تمام جنبه هاي فرهنگي ، هنري و آئيني استان مربوط پرداخته شده و به نحوي مطلوب و تأثير گذار، همه موارد فوق براي مخاطبان ارائه شوند .

احمد لو در مورد برنامه هاي پيش بيني شده براي اين هفته ها ، اظهار داشت : در تمام هفته ها ، يك روز به افتتاحيه ، يك روز به اختتاميه و ساير روزها نيز، به ارائه مطلوب و شايسته فرهنگ و سنن استان اختصاص خواهد داشت .

وي در ادامه افزود : شعر و ادبيات ، نمايش هنرهاي تجسمي ، تكريم از مفاخر فرهنگي و علمي( حوزوي و آكادميك ) ، اجراي نمايش هاي سنتي و موسيقي ، از برنامه هايي است كه طي پنج روز، از سوي استان مورد نظر براي مخاطبان ارائه مي شود.

رئيس فرهنگسراي بهمن ، با اعلام اينكه در نمايشگاهي دستاوردهاي انقلاب اسلامي پس از جنگ تحميلي از ديگر برنامه هاي "هفته فرهنگي استانها" است ، گفت : لازم است در شرايطي كه دشمنان ، بدنبال نقاط ضعف و كاستي هاي كشورمان هستند ، نقاط قوتمان رابه شايستگي ، نشان دهيم .

احمدلو ، برگزاري 28 هفته فرهنگي را در استان تهران، كه سفيران فرهنگي تمام استانها در آن ساكن هستند بسيار ارزشمند عنوان كرد و افزود : بي شك ، چنين برنامه اي مي تواند نقش ارزنده اي در ارتقاء دانش و بينش فرهنگي مخاطبان داشته و آنان را ، با داشته هاي فرهنگي و هويت خود بيش از پيش آشنا خواهد كرد .

رئيس فرهنگسراي بهمن ، با تصريح بر اينكه در اين شرايط ، حس خودباوري جامعه تقويت شده ، از بحران هويت و گرايشات نامطلوب خبري نخواهد بود ، افزود : درك اصالتهاي فردي و اجتماعي از ضرورياتي است ، كه همواره بايد مورد توجه مسئولان حوزه هاي مختلف كشور بوده و همواره، براي القاء مناسب ، شايسته و عميق آن به اقشار مختلف تلاش كنند.





