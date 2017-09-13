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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۵

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمانشاه خبر داد:

پخش فیلم تولید حوزه هنری کرمانشاه به نام«اسکاری‌ها» در شبکه خانگی

پخش فیلم تولید حوزه هنری کرمانشاه به نام«اسکاری‌ها» در شبکه خانگی

کرمانشاه- مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمانشاه، از پخش فیلم تولیدی حوزه هنری استان به نام«اسکاری‌ها» در شبکه خانگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کرمانشاه، سریال اسکاری ها از تولیدات حوزه هنری کرمانشاه بوده که با نگاهی طنز به فرآیند ساخت فیلم، در ۳۰ قسمت و به کارگردانی «محمود پیری»  آماده عرضه در شبکه نمایش خانگی است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمانشاه در این باره گفت: این سریال در ژانر کمدی و در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای، به مشکلات یک فیلمساز در یافتن عوامل و جذب سرمایه گذار می پردازد.

هوشنگ حسینی تصریح کرد: تهیه و انتشار اسکاریها با قابلیت نمایش خانگی در کنار سریال های مطرحِ ساخته ی هنرمندان نامدار، می تواند به خودباوری هنرمندان شهرستانی کمک شایانی کند.

وی در ادامه افزود: اسکاری ها آغاز یک حرکت رو به جلو از سوی هنرمندان شهرستانی است که توانمندی های خود را آشکار سازند.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمانشاه به نقش حمایتی دستگاه های فرهنگی و متولیان هنری اشاره کرد و گفت: حوزه هنری تاکنون توانسته است ضمن حمایت های مالی و معنوی آثاری قابل توجهی را در این عرصه ارائه دهد.

حسینی اظهار امیدواری کرد: با توجه به ساختار و محتوای این سریال انتظار می رود با استقبال خوب مخاطبان مواجه شود.

کد مطلب 4086209

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