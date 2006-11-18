تعداد دانشجویان پیام نور به 900 هزار نفر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن کاتب امروز در جلسه رؤسای دانشگاههای پیام نور استان زنجان با اشاره به استخدام اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از برنامه های مهم دانشگاه پیام نور کشور گفت : زمینه استخدام بیش از 2 هزار نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه های پیام نور سراسر کشور فراهم شده است.

وی افزود : امروزه دانشگاه پیام نور با نگاه جامع و فراگیر عامل تحولات علمی و آموزشی در کشور است.

کاتب خاطرنشان کرد : بحث توسعه آموزش عالی از برنامه ها و سیاستهای مهم دولت نهم است و بنا به دستور رئیس جمهور دانشگاه پیام نور ماموریت یافته است برنامه های علمی و عملیاتی خود را جهت حذف آزمونهای ورودی اعمال کند.

وی کم هزینه بودن، خودباوری و ارزشهای فرهنگی، دینی و مذهبی را به عنوان شاخصهای مهم دانشگاه پیام نور برشمرد.

هم اکنون در شهرهای زنجان، ابهر، خدابنده و ماهنشان استان زنجان دانشگاه پیام نور وجود دارد که در مجموع 11 هزار و 100 دانشجو در این دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند و مهمترین مشکلات این مراکز کمبود فضای آموزشی است.