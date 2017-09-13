اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بندرعباس تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، محمد اسماعیل مشایخ گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد برخورد با متخلفان امنیت اجتماعی و قاچاقچیان در بندرعباس به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: ماموران با افزایش اکیپ های محسوس و نا محسوس، گشت خودروئی و موتوری در سطح حوزه استحفاظی ، کشف و دستگیری سارقان، برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را در دستور کار خود قرار دادند.

مشایخ اذعان داشت: مأموران در اجرای این طرح ۵ فقره سرقت کشف، ۹ نفر سارق، تعداد ۲۳ نفر معتاد، ۱۳ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۵ نفر قاچاقچی کالا را دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به توقیف ۱۶ دستگاه موتور سیکلت و ۱۲ دستگاه خودرو متخلف، بیان داشت: در این طرح ۱۳کیلو گرم انواع مواد مخدر ، ۵هزارعدد انواع قرص لاغری،۳۸ بطری انواع شربت های دارویی،۲۱۲ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی،هزار لیتر سوخت، ۱۵۰کیلوگرم شکر، ۷ حلقه لاستیک، ۸۹۶ ثوب انواع البسه و ۱۰۸ بسته انواع چای خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با بیان اینکه اجرای چنین طرح هایی با اقتدار ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: ارزش تقریبی کالاهای کشف شده بنا به نظر کارشناسان ۳۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.