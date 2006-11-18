خاتمی درگذشت حجت الاسلام عدنانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این پیام بدین شرح است : " عالم بزرگوار و والا منش و خدمتگزار صدیق اسلام و ایران و مردم حجت الاسلام والمسلمین اقای حاج سید علی عدنانی به لقا الله پیوست و دوستان و بستگان خود را داغدار کرد ".



در بخش دیگری از این پیام آمده است : " درگذشت نا به هنگام این عزیز خسارتی بزرگ است که امیدوارم لطف حضرت حق آن را جبران کند. من این مصیبت سنگین را به مردم شریف و بلند مرتبه خوزستان به خصوص اهالی آزاده ومقاوم و معزز خرمشهر وبالاخص به همسر و فرزندان و همه بستگان داغدار آن عزیز تسلیت عرض می کنم ".

خاتمی در بخش پایانی پیام خود آورده است : " از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و اجر و سلامتی طلب می کنم . یاد و خاطره این عالم روشن بین و صبور همواره زند خواهد ماند ".



