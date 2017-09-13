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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

استاندار سمنان:

بازار فروش محصولات تولیدی عشایر فراهم شود

بازار فروش محصولات تولیدی عشایر فراهم شود

سمنان - استاندار سمنان نقش عشایر را در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: عشایر نیازمند یافتن بازار فروش محصولاتشان هستند لذا باید از آنها حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی امور عشایر استان‌های کشور که به میزبانی استانداری سمنان برگزار شد، خواستار توجه بیشتر به تولیدات عشایری شد و بیان کرد: یکی از مشکلات عدیده امروز عشایر یافتن بازار برای محصولاتشان است که باید این امر از سوی بخش خصوصی، تعاونی ها، دولت و مراکز خدماتی مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: عشایر استان سمنان دارای ظرفیت های بسیار بالای تولیدی در زمینه های مختلف هستند برای مثال عشایر مهدیشهر ۳۵ نوع مواد خوراکی و غیرخوراکی از دام و لبنیات تولید می کنند این امر بسیار در خور توجه است و نشان می دهد که با سرمایه گذاری بر روی عشایر می توان چه دستاوردهای خوبی را در حوزه توسعه اقتصادی داشت.

عشایر بنگاه های زودبازده اقتصادی هستند

استاندار سمنان ضمن تاکید بر سهم عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: تکیه بر تولید داخلی امروز یکی از ارکان شعار سال، مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

خباز بیان کرد: بعضا شاهد هستیم که یک کارخانه صنعتی عظیم با میلیاردها تومان برای ۱۰ نفر شغل ایجاد می کند حال آنکه تولیدات دامی و صنایع دستی عشایر بعضا می تواند از تولید تا بازار جهانی، اشتغال را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه عشایر مانند واحد تولیدی کوچک زودبازده هستند، تاکید کرد: این قشر زحمت کش جامعه که نقش بسزایی را هم در دفاع مقدس داشتند، در صورت حمایت باعث ایجاد شغل و تامین نیاز کشور و درآمدزایی می شوند.

کد مطلب 4086274

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