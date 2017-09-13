کارگاه آموزشی نقش دین در حوزه عمومی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره «نقش دین در حوزه عمومی» رابا سخنرانی معصومه بهرام، استاد دانشگاه الزهراء برگزار می کند.

بهرام پیش از این کتاب تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره نقش دین در حوزه عمومی را تالیف کرده است.

مقدمات ورود به بحث هابرماس، حوزه عمومی از نگاه هابرماس، تفکرات اولیه هابرماس درباره نقش دین در حوزه عمومی، تفکرات اخیر هابرماس درباره نقش دین در حوزه عمومی از جمله سرفصل های این کارگاه آموزشی است.

کارگاه آموزشی «نقش دین در حوزه عمومی» با هدف افزایش دانش نظری درباره نقش دین در حوزه عمومی برگزار می شود.

مدت زمان این دوره یک جلسه سه ساعته است که در روز یکشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار می شود. به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه کنند.