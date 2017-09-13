۶ تا ۸ کارخانه چغندرقند باید در خوزستان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در نشست ستاد تسهیل استان خوزستان اظهار کرد: از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتباری که برای پرداخت تسهیلات به صنایع و واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شده بود، درصد خوبی را پرداخت نشده است.

وی افزود: بانک ها لازم است که نسبت به این موضوع پرداخت تسهیلات فوق حساسیت لازم را داشته باشند تا حتما در عملکرد خودشان هم لحاظ شود. همچنین وحدت رویه ای را برای پرداخت تسهیلات تعیین و همه به صورت یکسان اقدامات انجام شود.

استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم مشترک شدن مدارک لازم برای اخذ تسهیلات در بانک های های مختلف تصریح کرد: اصلا این پسندیده نیست که استان های دیگر در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی حوزه صنایع کوچک و متوسط جلوتر از استان صنعتی خوزستان باشند.

شریعتی با اشاره به اینکه انتظار است که بانک های خوزستان کمک بیشتری در اشتغالزایی مولد داشته باشند، ادامه داد: برای خوزستان نیاز به راه اندازی ۶ تا ۸ کارخانه چغندرقند داریم که بانک ها باید در این زمینه نیز همکاری لازم را داشته باشند؛ البته در کنار بانک ها سایر سازمان های خدماتی هم باید هماهنگ باشند.

وی در پایان بیان کرد: باید متناسب با تولیدات کشاورزی استان خوزستان نسبت به تولید قند هم اقدام کنیم. همچنین امیدوارم که وضعیت استان در زمینه رفع موانع تولید و تسهیل خیلی بهتر شود.

همچنین نورالله حسن زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در این نشست با اشاره به اینکه حدود۱۸۰ جلسه از ابتدای سال تاکنون برای بررسی وضعیت و تعداد درخواست های واصله در سامانه هماهنگ برگزار شده است، ادامه داد: ۱۵۳ طرح تامین مالی و همچنین بازسازی و نوسازی به ما ارائه شد که ۱۲۲ مورد در کمیته بررسی طرح بررسی و هشت طرح رد، ۳۹ پرونده در حال تکمیل مدارک و برای ۳۵ مورد تشکیل جلسه شد.