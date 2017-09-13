پردیس سینمایی در بندرعباس احداث می شود

علیرضا درویش نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های دولت در حمایت از حوزه سینما و سینماداری بیان داشت: تا کنون یک سرمایه گذار جهت احداث پردیس سینمایی در بندرعباس ابراز آمادگی کرده است و در مرحله تهیه طرح توجیهی برای احداث پردیس سینمایی در بندرعباس است.

درویش نژاد با بیان اینکه سینما بدون هنر وجود ندارد و سینما هنری ترکیبی ، تلفیقی و انتزاعی از تمام رشته های هنری است عنوان کرد: نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش سینما حمایتی است. در حوزه صدور مجوزها و همچنین اعطای تسهیلات بانکی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد : از دیگر حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سرمایه گذاران در این بخش ، تامین تجهیزات پخش فیلم بصورت دیجیتال می باشد و لازمه آن این است که مکان توسط بخش خصوصی تامین شود و تجهیزات سینما نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اعطا شود.

درویش نژاد به وضعیت سینما ها و اکران فیلم ها در استان پرداخت و گفت : طی پنج ماهه نخست امسال ۴۸ فیلم در سینماهای شهر بندرعباس و میناب اکران شده است که همه آنها هم زمان با تهران بوده است.

وی به میزان استقبال مردم از سینماها اشاره کرد و اظهار داشت :در پنج ماهه نخست امسال ۳۱ هزار و۴۳۰ نفر از سینما ستاره جنوب ، ۲۷ هزار و۴۲۳ نفر از سینما ستاره شهر و دوهزار و۶۳۶ نفر از سینما فرهنگ میناب دیدن کرده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان یادآور شد : به مناسبت روز ملی سینما به مدت ۲۰ روز تا پایان هفته دفاع مقدس بلیط سینماهای سراسر کشور نیم بها می باشد.

علیرضا درویش نژاد جشنواره فیلم نامه نویسی گمبرون را حرکتی مثبت در جهت ارتقای تولید فیلم کوتاه در استان قلمداد کرد و گفت : یکی از مشکلات اصلی فیلم سازان استان نبود فیلمنامه مناسب و مطابق با وضعیت استان می باشد که این جشنواره می تواند نیاز موجود را مرتفع سازد.

وی افزود : فیلم کوتاه به دلیل تاثیر گذاری بر روی مخاطب از ارزش و جایگاه خوبی برخوردار است و استان هرمزگان از ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه بهره می برد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ضمن تاکید برحمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازندگان فیلم کوتاه عنوان کرد : بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته حمایت از تولید فیلم های کوتاه در اولویت حمایتی این اداره کل در سال جاری قرار دارد.