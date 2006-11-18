پیام امیر قطر برای رئیس جمهوری سوریه / اسد با ابومازن درباره تحولات فلسطین رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که بشار اسد، پیام امیر قطر را در جریان دیدار "شیخ حمد بن جبر آل ثانی" وزیر امور خارجه این کشور با وی در دمشق دریافت کرد.

این بیانیه تنها افزود که محتوای پیام درباره تحولات منطقه خاورمیانه و روابط دوجانبه است و وزیر خارجه قطر و رئیس جمهوری سوریه آخرین تحولات مربوط به گفتگوی داخلی فلسطینی ها، حمایت از وحدت ملی فلسطین و تاکید بر ادامه رایزنی و هماهنگی بین دو کشور را بررسی کردند.

انتظار می رود وزیر امورخارجه قطر با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در دمشق دیدار و گفتگو کند.

کشور قطر نقش میانجیگر بین جنبش های فتح و حماس برای دستیابی به توافق و تشکیل دولت وحدت ملی را به منظور برون رفت از بحران کنونی فلسطین ایفا می کند.

از سوی دیگر، رئیس جمهوری سوریه و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در تماسی تلفنی آخرین اوضاع و رویدادهای صحنه فلسطین و گفتگوی داخلی فلسطینی ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.