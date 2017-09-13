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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی زنجان خبر داد:

استقبال سفیر آفریقای جنوبی از ظرفیت‌های صنعتی استان زنجان

استقبال سفیر آفریقای جنوبی از ظرفیت‌های صنعتی استان زنجان

زنجان-نایب‌رئیس اتاق بازرگانی زنجان از استقبال سفیر آفریقای جنوبی در ایران از ظرفیت‌های صنعتی استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی مقدم ظهر چهارشنبه در نشست سفیر آفریقای جنوبی در ایران با فعالان اقتصادی استان که به میزبانی اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه به جد پیگیر برقراری ارتباط بین فعالان اقتصادی زنجان و آفریقای جنوبی هستیم، افزود: خوشبختانه حضور سفیر آفریقای جنوبی در ایران و هیئت همراه در زنجان باعث شد تا این تیم تجاری از نزدیک با ظرفیت‌های بالقوه صنعتی در استان آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه همین ظرفیت‌ها به ما این انگیزه را می‌دهد تا پیگیر ایجاد زمینه تعامل کاری بین فعالان اقتصادی زنجان و آفریقای جنوبی باشیم، تصریح کرد: این تعامل و همکاری می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنایع‌دستی، صنعتی و ... با آفریقای جنوبی باشد.

همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان در این نشست با یادآوری اینکه در حال حاضر ۳۶۰ معدن در استان وجود دارد که بزرگ‌ترین آن، معدن سرب و روی با کلاس جهانی است، افزود: زنجان یکی از استان‌های معدن‌خیز کشور است که در همین راستا می‌توان به وجود ۶۰۰ تن ذخیره قطعی معدنی در این منطقه اشاره کرد.

مهدی حمیدی با اشاره به اینکه علاوه بر این ظرفیت، زنجان از وجود بیش از یک میلیارد تن ذخیره احتمالی برای همه محصولات مهدنی نیز برخوردار است، خاطرنشان کرد: تنوع ماده معدنی در استان زنجان بسیار بالا است که هم‌اکنون ۳۳ نوع ماده معدنی قابل استحصال وجود دارد که از آن جمله می‌توان سنگ‌های ساختمانی، تراورتن، مرمریت، سنگ چینی، طلا، سرب و روی و ذغال سنگ را نام برد.

کد مطلب 4086366

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