طرح نیابتی ذبح دام توسط حسینیه اعظم یک طرح موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرفی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی طرح نظارت شرعی و بهداشتی بر دام‌های قربانی در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ، افزود: طرح نظارت بهداشتی دامپزشکی از هشتم محرم در زنجان آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته ۱۳ اکیپ ثابت و ۲۲ اکیپ سیاربهداشتی برای نظارت بر ذبح قربانی پیش‌بینی شده بود و در محرم سال گذشته ۱۵ دامپزشک در سطح شهر حضور داشتند و ۲۱ ناظر شرعی نیز در ایام محرم سال گذشته برای نظارت بر نحوه ذبح دام در سطح شهر حضور داشتند.

رئیس اداره نظارت و بهداشت امور غذایی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۳ هزار و ۱۳۵ لاشه توسط عوامل دامپزشکی بازرسی شد و از این تعداد ۱۴ لاشه ضبطی اعلام شد که شامل ۷۷۵ کیلوگرم بوده و ۵۰۳ لاشه نیز در سال گذشته اصلاحی بوده است.

اشرفی تاکید کرد: نظارت بر ذبح دام‌ها از هشتم محرم آغاز می‌شود واین نظارت تا پایان فعالیت عزاداران در سطح شهر ادامه دارد و حضور عوامل دامپزشکی از ساعت هشت تا ۱۳ در کشتارگاه خواهد بود و ساعت هفت تا ۲۱ نیز عوامل سیار دامپزشکی در سطح شهر آماده ارائه خدمات به همشهریان هستند وهمه خدمات دامپزشکی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی به اجرای طرح نیابتی ذبح دام توسط حسینیه اعظم اشاره کرد و افزود: این طرح یک طرح موفق بوده است.

اشرفی با اشاره به بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و به ویژه تب کریمه کنگو تمهیدات بهداشتی شده و از هیأت‌های مذهبی درخواست می‌شود به ذابحان توصیه کنند لباس کار و بهداشت فردی را رعایت کنند.