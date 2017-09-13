تلاش پلیس برای دستگیری عاملان سرقت مسلحانه در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام وقوع سرقت مسلحانه از پست بانک روستای گاهی شهرستان تنگستان، ماموران پلیس بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی ماموران انتظامی مشخص شد حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز دو نفر سارق مسلح با ورود به پست بانک روستای گاهی و تهدید کارمند بانک مبلغ تقریبی ۴ میلیون تومان را به سرقت برده و با یک دستگاه پژو ۴۰۵ از محل متواری می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان با بیان اینکه در این بانک یک نفر کارمند زن فعالیت داشته است گفت: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است.

این مقام انتظامی بیان کرد: پلیس با انجام اقدامات فنی و بررسی فیلم دوربین‌های مدار بسته بانک و سرنخ‌های احتمالی با تمام امکانات به دنبال شناسایی و دستگیری سارقین است.