افت آب در دشت اسدآباد جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری عصر چهارشنبه در کارگروه اقتصادی و تولیدی شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ درصد چاه های آب کشاورزی شهرستان اسدآباد دارای اضافه برداشت هستند.

وی افزود: درصورت ادامه برداشت های اضافی از چاه های کشاورزی، اسدآباد دومین دشتی خواهد بود که دچار بحران کم آبی می شود.

فرماندار شهرستان اسدآباد تاکید کرد: کشت محصولات پرآب بر همانند هندوانه و چغندرقند، فشار مضاعفی را بر منابع آب دشت اسدآباد وارد می کند.

وی با هشدار به کمبود منابع آبی شهرستان، تاکید کرد: اگر خواهان تداوم آب های زیرزمینی دشت اسدآباد هستیم باید برروی مدیریت منابع آب این دشت توجه ویژه ای داشته باشیم.

افشاری عنوان کرد: نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از کشت های کم آب بر، تجهیز اراضی کشاورزی به سیتم آبیاری نوین و حرکت کشاورزان به سمت جستجو تنوع در بازار فروش محصولات از جمله مواردی است که می تواند در مدیریت آب های زیر زمینی این دشت موثر واقع شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآبادنیز در این جلسه گفت: سطح زیرکشت قراردادی منعقد شده اسدآباد و سطح زیرکشت درنظرگرفته شده جهت تعاونی چغندرکاران اسدآباد، هزار و ۷۱۶ هکتار است.

سقراط بیرنگ عنوان کرد: بیش از دو هزار و ۲۰۰ هکتار در حال حاضر چغندر در شهرستان کشت شده که بیش از میزان تعهد شهرستان است.

بیرنگ تاکید کرد: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از ۱۳۵ هزارتن چغندر قند برداشت شود.

وی افزود: کشاورزان با توجه به کشت محصولات کم آب بر و نیز تجهیز اراضی چغندر قند به سیستم آبیاری نوین در جلوگیری از افت و کاهش آبهای زیر زمینی دشت در راستای مدیریت آبهای زیر زمینی نقش موثری دارند.

