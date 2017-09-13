به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، کرسی ترویجی «مجازاتهای بدنی در اسلام و حقوق بین الملل» برگزار می شود.

در این نشست که با سخنرانی حجت الاسلام رحیم نوبهار همراه است، مصطفی فضائلی و حجت الاسلام محمد علی خادمی کوشا به عنوان ناقد حضور دارند. علاقه مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند روزپنجشنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سالن شیخ طبرسی مراجعه کنند.