بازدید از تمام واحدهای آموزشی استان گیلان تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهرداد محمدی با اشاره به اینکه در مجموع ۸۸ واحد آموزشی در زیرنظام‌های مختلف در استان گیلان دایر است که تحت نظارت و ارزیابی دبیرخانه هیأت استانی قرار دارد گفت: در سال ۱۳۹۵ نیز این هیات توانست عملکرد ۷۵ واحد آموزشی و ۴ مرکز پژوهشی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش‌های مربوط به آن را در قالب فرم‌های تعیین شده از سوی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تدوین و همراه با مدارک و مستندات به وزارت علوم ارسال کند.

وی افزود: مهمترین فعالیت هیأت نظارت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان گیلان، نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای آموزشی در همه زیر نظام‌هاست که این کار در قالب کارگروه‌های مرتبط با هر زیرنظام انجام می‌گیرد و نحوه کار به این گونه‌است که گروه‌های اعزامی متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان آشنا به مسائل آموزش عالی به واحدهای آموزشی مراجعه و ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات، عملکرد واحدهای آموزش عالی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان اظهار داشت: جمعیت دانشجویی استان گیلان بالغ بر ۱۲۳۶۳۶ نفر است که هم اکنون در ۹۹ واحد آموزشی عالی استان مشغول به تحصیل هستند که از مجموع دانشجویان شاغل به تحصیل استان ۱۶۳۹۳ نفر در دانشگاه گیلان؛ ۱۷۵۰۰ نفر در دانشگاه علمی و کاربردی؛ ۱۸۵۰۰ نفر در دانشگاه پیام نور؛ ۷۹۷۰ نفر در آموزشکده های فنی و حرفه ای؛ ۲۱۴۰۰ نفر در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی؛ ۴۰۰۰۰ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی و ۱۶۰۰ نفر نیز در دانشگاه فرهنگیان تحصیل می کنند.