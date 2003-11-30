گزارش اختصاصي "مهر" از بازي استقلال و سپاهان

به گزارش خبرنگار"مهر" اين بازي درحالي برگزار مي شود كه دو تيم به سه امتيازاين ديدارنيازمبرم دارند و همين امر كمك خواهد كرد تا شاهد بازي زيبايي ازدو تيم باشيم. درزير آخرين گزارشهاي ارسالي خبرنگار اعزامي "مهر" به اصفهان را مي خوانيد:

* پس ازچند روزبارندگي دراصفهان ازصبح امروز شاهد آسماني آفتابي وهوايي مطبوع دراين شهر بوده ايم و همه شرايط براي برگزاري بازي هفته يازدهم دو تيم آماده است.

* بازيكنان استقلال در هتل مدرس و بازيكنان تيم سپاهان اصفهان درهتل اسپادانا مستقر شده اند تا خود را براي انجام اين بازي آماده كنند.

* محمد رضا ساكت مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان شب گشته را به همراه بازيكنان خود سپري كرد ودرصحبت هايي ، اهميت اين بازي را براي آنها برشمرد. اين در حالي بود كه فرهاد كاظمي دراين جمع غايب بود.

* اصغر حاجيلو سرپرست استقلال درحالي درآخرين ساعات شب گذشته خود را به محل اردوي اين تيم رساند كه هواداران استقلال اطراف هتل مدرس را به محاصره خود درآورده بودند.

* مسئولان هيات فوتبال اصفهان تلاش زيادي از خود نشان مي دهند تا بازي دو تيم سپاهان و استقلال را به بهترين وجه ممكن برگزار كنند.

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