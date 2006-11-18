مجارستان با قاطعیت قهرمان تورنمنت چهارجانبه تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز رقابتهای تورنمنت واترپلوی تهران که در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد ، عصر امروز تیمهایPVSK مجارستان و قزاقستان در فینال این مسابقات به مصاف هم رفتند که نماینده مجارستان با برتری 14 بر 5 به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.

تیم مجارستان در دو دیدار گذشته خود نیز با قاطعیت مقابل تیمهای ایران و ازبکستان به برتری دست یافته بود. دیدار رده بندی این رقابتها هم اکنون بین تیمهای واترپلوی ایران و ازبکستان در حال برگزاری است.

تورنمنت چهارجانبه تهران از روز چهارشنبه با حضور تیمهای ملی ایران ، قزاقستان ، ازبکستان و PVSK مجارستان آغاز شده بود.