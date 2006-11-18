  1. ورزش
۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۵

مسابقات واترپلو چهارجانبه - تهران

مجارستان با قاطعیت قهرمان تورنمنت چهارجانبه تهران شد

تیم واترپلوی مجارستان با پیروزی برابر قزاقستان به مقام قهرمانی تورنمنت چهارجانبه تهران دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز رقابتهای تورنمنت واترپلوی تهران که در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد ، عصر امروز تیمهایPVSK  مجارستان و قزاقستان در فینال این مسابقات به مصاف هم رفتند که نماینده مجارستان با برتری 14 بر 5 به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.

تیم مجارستان در دو دیدار گذشته خود نیز با قاطعیت مقابل تیمهای ایران و ازبکستان به برتری دست یافته بود. دیدار رده بندی این رقابتها هم اکنون بین تیمهای واترپلوی ایران و ازبکستان در حال برگزاری است.

تورنمنت چهارجانبه تهران از روز چهارشنبه با حضور تیمهای ملی ایران ، قزاقستان ، ازبکستان و PVSK مجارستان آغاز شده بود.

 

