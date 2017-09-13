پذیرش زائران افغانی متقاضی حضور در مراسم اربعین در مرز دوغارون

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین جلسه ستاد اربعین خراسان رضوی که ظهر چهارشنبه در استانداری خراسان برگزار شد، پذیرش اتباع خارجی در راهپیمایی اربعین امسال مورد تاکید قرار گرفت.

پارسا، رییس کمیته اسکان، مشارکت های عمومی و تغذیه، در خصوص نظارت بر استقرار موکب ها در اربعین حسینی اظهار کرد: امسال برای موکب ها پروانه هایی را صادر کرده ایم تا بر کار آن ها نظارت بهتری صورت گیرد که در طول یک ماه گذشته از ۶۰ موکبی که برای استقرار در نظر داریم ۴۰ موکب موفق به دریافت پروانه شده اند.

وی افزود : تعداد موکب های در نظر گرفته شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در بحث اسکان نیز در حال حاضر سامرا به طور کامل تجهیز شده است و در بقیه شهر ها نیز در حال تکمیل کسری های اسکان هستیم.

در ادامه جلسه احمدی رییس کمیته امداد و نجات، از اعزام یک کامیون دارو به عراق در هفته گذشته خبر داد و گفت: پیش بینی شده است در اربعین امسال پزشکان، امداد گران و پرستاران به صورت ۲۴ ساعته در ۳۲ موکب در نظر گرفته شده به خدمت رسانی مشغول باشند.

همچنین در این جلسه مقرر شد مرز دوغارون برای اعزام زائران افغانی در نظر گرفته شود.