کمبود ۲۰۰ لیتر برثانیه آب در سمنان مدیریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس دانایی ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور مدیران آبفای سمنان در دفتر خود، ضمن اشاره به مدیریت کمبود ۲۰۰لیتر بر ثانیه ای آب شرب در سمنان، بیان کرد: مردم نشان دادند که در کنار مسئولان هرگاه بخواهند ذره ای صرفه جویی را در دستور کار قرار دهند، می توان کارهای بزرگی را با همان مشارکت های اندک صورت داد.

وی افزود: طی تابستان۹۶ با همراهی دستگاه های ذی ربط، بهینه سازی ظرفیت های موجود از جمله شناسایی چاه های غیر مجاز، فرهنگ سازی الگوی مصرف، تغییر الگوی آبیاری کشاورزی و برخورد جدی با دستگاه ها در صورت استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز صورت گرفت که در کاهش تاثیر مخرب کم آبی، موثر بود.

فرماندار سمنان گفت: کسری آب شرب در پیک مصرف فصل تابستان برای بیش از ۷۶ هزار مشترک در حالی رخ داد که اگر مردم در این امر با ما مشارکت و همراهی نمی کردند با مشکلاتی روبرو می شدیم که باید از آنها قدردانی کرد.

دانایی با اشاره به نیاز حداقل ۸۴۰ لیتر در ثانیه آب آشامیدنی بر اساس نرم جمعیت در شهرستان سمنان از وجود چهار مرکز تاسیسات ذخیره آب با ظرفیت بیش از ۴۴ هزار متر مکعب خبر داد.