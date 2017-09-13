پرسپولیس ۴ مهرماه هم با الهلال بازی می کند هم صنعت نفت آبادان!

به گزارش خبرگزاری مهر ، تاریخ و محل برگزاری مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است :

هفته هفتم

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان- ۳۱ شهریور - ورزشگاه تختی آبادان - ساعت ۱۹:۰۰

* استقلال تهران-ذوب آهن اصفهان-۲۹ شهریور- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۲۰:۰۰

* سپاهان اصفهان -پرسپولیس تهران-۳۰ شهریور- ورزشگاه نقش جهان اصفهان - ساعت ۲۰:۰۰

* پیکان تهران-نفت تهران -۳۱ شهریور- ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت۱۸:۳۰

* سیاه جامگان مشهد - گسترش فولاد تبریز- ۳۰ شهریور - محل برگزاری بعدا اعلام می شود - ساعت ۱۹:۳۰

* تراکتورسازی تبریز-پدیده خراسان- ۳۱ شهریور - ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت۱۷:۴۵

* استقلال خوزستان-سپیدرود رشت- ۳۰ شهریور -ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت ۲۰:۰۰

* سایپـا تهران - پارس جنوبی جم- ۳۱ شهریور - ورزشگاه پاس قوامین تهران - ساعت ۱۸:۳۰

هفته هشتم – ۴ مهر ماه ۹۶

* گسترش فولاد-تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه بنیاد دیزل تبریز- ساعت ۱۶:۰۰

* ذوب آهن اصفهان- سایپـا تهران- ورزشگاه فولاد شهر - ساعت ۱۸:۳۰

* سیاه جامگان-پیکان تهران- محل برگزاری بعدا اعلام می شود- ساعت ۱۸:۰۰

* نفت تهران-سپاهان اصفهان- ورزشگاه تختی تهران - ساعت ۱۷:۴۵

* سپیدرود رشت--استقلال تهران - ورزشگاه سردار جنگل رشت - ساعت ۱۶:۱۵

* پرسپولیس تهران-صنعت نفت آبادان- - ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۹:۰۰

* فولاد خوزستان-استقلال خوزستان-ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت۱۷:۳۰

* پارس جنوبی جم-پدیده خراسان- ورزشگاه تختی جم - ساعت ۱۸:۳۰

هفته نهم

* استقلال تهران-فولاد خوزستان-۲۱ شهریور- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۷:۰۰

*پدیده خراسان-ذوب آهن اصفهان -۲۱ شهریور -محل برگزاری بعدا اعلام می شود-ساعت ۱۶:۳۰

* استقلال خوزستان-پرسپولیس تهران-۲۱ شهریور - ورزشگاه غدیر اهواز - ساعت ۱۷:۰۰

* صنعت نفت آبادان-نفت تهران-۲۱ شهریور - ورزشگاه تختی آبادان- ساعت ۱۷:۱۵

* پیکان تهران-گسترش فولاد تبریز-۲۰ شهریور - ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت ۱۶:۰۰

* سپاهان اصفهان-سیاه جامگان- ۲۰ شهریور - ورزشگاه نقش جهان اصفهان- ساعت ۱۷:۰۰

* سایپـا تهران-سپیدرود رشت-۲۱ شهریور - ورزشگاه پاس قوامین تهران - ساعت ۱۶:۰۰

* تراکتورسازی تبریز-پارس جنوبی جم-۲۱ شهریور - ورزشگاه یادگار امام تبریز-ساعت ۱۶:۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران در حالی دیدار هفته هشتم پرسپولیس با صنعت نفت آبادان را ۴ مهرماه اعلام کرده است که این تیم در همین تاریخ باید به مصاف الهلال عربستان در دیدار رفت مرحله نیه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برود.