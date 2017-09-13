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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

بی دقتی سازمان لیگ برتر؛

پرسپولیس ۴ مهرماه هم با الهلال بازی می کند هم صنعت نفت آبادان!

پرسپولیس ۴ مهرماه هم با الهلال بازی می کند هم صنعت نفت آبادان!

سازمان لیگ برنامه مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر را در حالی اعلام کرد که تاریخ بازی پرسپولیس مقابل نفت آبادان هم‌زمان با الاهلی در لیگ قهرمانان آسیاست!

به گزارش خبرگزاری مهر ، تاریخ و محل برگزاری مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است :

هفته هفتم  

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان- ۳۱ شهریور  - ورزشگاه تختی آبادان - ساعت ۱۹:۰۰    

* استقلال تهران-ذوب آهن اصفهان-۲۹ شهریور- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت  ۲۰:۰۰    

* سپاهان اصفهان  -پرسپولیس تهران-۳۰ شهریور- ورزشگاه نقش جهان اصفهان - ساعت  ۲۰:۰۰    

* پیکان تهران-نفت تهران  -۳۱ شهریور- ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت۱۸:۳۰    

* سیاه جامگان مشهد - گسترش فولاد تبریز- ۳۰ شهریور - محل برگزاری بعدا اعلام می شود - ساعت ۱۹:۳۰  

* تراکتورسازی تبریز-پدیده خراسان- ۳۱ شهریور - ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت۱۷:۴۵    

* استقلال خوزستان-سپیدرود رشت- ۳۰ شهریور -ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت ۲۰:۰۰    

* سایپـا تهران - پارس جنوبی جم- ۳۱ شهریور - ورزشگاه  پاس قوامین تهران - ساعت ۱۸:۳۰    

هفته هشتم – ۴ مهر ماه ۹۶

* گسترش فولاد-تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه بنیاد دیزل تبریز- ساعت ۱۶:۰۰    

* ذوب آهن اصفهان- سایپـا تهران- ورزشگاه فولاد شهر - ساعت ۱۸:۳۰    

* سیاه جامگان-پیکان تهران- محل برگزاری بعدا اعلام می شود- ساعت ۱۸:۰۰    

*  نفت تهران-سپاهان اصفهان- ورزشگاه تختی تهران - ساعت ۱۷:۴۵   

* سپیدرود رشت--استقلال تهران  - ورزشگاه  سردار جنگل رشت - ساعت ۱۶:۱۵    

* پرسپولیس تهران-صنعت نفت آبادان- - ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۹:۰۰    

* فولاد خوزستان-استقلال خوزستان-ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت۱۷:۳۰    

* پارس جنوبی جم-پدیده خراسان- ورزشگاه  تختی جم - ساعت ۱۸:۳۰    

هفته نهم  

* استقلال تهران-فولاد خوزستان-۲۱ شهریور- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۷:۰۰  

*پدیده خراسان-ذوب آهن اصفهان  -۲۱ شهریور -محل برگزاری بعدا اعلام می شود-ساعت ۱۶:۳۰                       

* استقلال خوزستان-پرسپولیس تهران-۲۱ شهریور - ورزشگاه غدیر اهواز - ساعت ۱۷:۰۰                           

* صنعت نفت آبادان-نفت تهران-۲۱ شهریور - ورزشگاه تختی آبادان- ساعت ۱۷:۱۵    

* پیکان تهران-گسترش فولاد تبریز-۲۰ شهریور - ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت ۱۶:۰۰      

* سپاهان اصفهان-سیاه جامگان- ۲۰ شهریور - ورزشگاه نقش جهان اصفهان- ساعت ۱۷:۰۰    

* سایپـا تهران-سپیدرود رشت-۲۱ شهریور - ورزشگاه  پاس قوامین تهران - ساعت ۱۶:۰۰       

* تراکتورسازی تبریز-پارس جنوبی جم-۲۱ شهریور - ورزشگاه یادگار امام تبریز-ساعت ۱۶:۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران در حالی دیدار هفته هشتم پرسپولیس با صنعت نفت آبادان را ۴ مهرماه اعلام کرده است که این تیم در همین تاریخ باید به مصاف الهلال عربستان در دیدار رفت مرحله نیه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برود.

کد مطلب 4086430
مهدی مرتضویان

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