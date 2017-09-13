تعارفی با متخلفان بهداشتی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی، سید حسین مقدس در دیدار با مدیرکل دامپزشکی استان اظهارکرد: دستگاه قضا در امنیت غذایی مردم و در برخورد با متخلفان بدون درنگ عمل می کند تا جلوی سودجویی گرفته شود.

وی به شعار دام سالم، غذای سالم و انسان سالم اشاره کرد و بیان داشت: اگر دام سالمی نباشد قطعا انسان هم سالم نخواهد بود لذا اگر در تامین گوشت مایحتاج شهروندان نظارت دقیقی صورت نگیرد، سلامت مردم به خطر افتاده و هزینه های زیادی به سلامت و بهداشت عمومی تحمیل می شود.

دادستان عمومی بیرجند ادامه داد: از دامپزشکی استان انتظار داریم هر گونه تخلف در حوزه بهداشت و فرآورده های خام دامی به دستگاه قضایی گزارش دهند تا بلافاصله با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد و محموله ها در صورت عدم وجود شرایط بهداشتی معدوم شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز با تقدیر از حساسیت و برخورد قاطع دادستان با متخلفان حوزه دامپزشکی گفت: اگر در برخورد با تخلفات بهداشتی احکام بازدارنده ای صادر نشود، سودجویان به تخلفات خود ادامه خواهند داد.

علیرضا رفیعی پور تصریح کرد: دامپزشکی با تعامل بین بخشی و همکاری همه دستگاه های اجرایی بویژه نیروی انتظامی و مقام های قضایی توانست از ورود عوامل بیماری زا جلوگیری کرده و از سرمایه صنعت دام و طیور استان حراست کند.

وی به برخی بیماری های قابل انتقال از دام و طیور به انسان و همچنین بیماری های واگیردار دامی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: برخی بیماری ها به سرعت منتشر می شوند و از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل می شوند که در صورت بروز چنین شرایطی هزینه های گزاف اقتصادی وارد می کند.