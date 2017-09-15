به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظری مدیرعامل شرکت تولید کننده شبیه ساز پیشرفته نور خورشید، در رابطه با مشخصات فنی شبیه‌ساز پیشرفته نور خورشید گفت: این محصول شبیه‌ساز خورشید مدل MJSS-LXe۱۵ است که جهت اندازه‌گیری‌های استاندارد سلول‌های خورشیدی و برخی تجهیزات و سنسورهای اپتیکی به‌کار می‌رود.

وی افزود: این دستگاه توانایی شبیه‌سازی نور خورشید طبق استاندارد AM۱.۵ و کنترل توان و زمان تابش هر یک از طول موج‌ها برای انجام آزمایشات و تست‌های معمول و خاص در زمینه اپتیک را داراست.

وی با بیان اینکه این شبیه‌ساز با ترکیب نور LED و لامپ هالوژن، طیف نور خورشیدی را با طول موج ۴۰۰ تا هزار نانومتر شبیه‌سازی می‌کند، در رابطه با عملکرد و کاربرد این محصول گفت: لامپ‌های هالوژن عمدتاً طیف ناحیه قرمز و مادون قرمز را تأمین می‌کنند وLED ها بخش‌های مرئی را پوشش می‌دهند. از LED های سفید و نیز تک طول موج برای تأمین طول موج‌های مختلف نور مرئی استفاده می‌شود.

به گفته وی، نور تولید شده به‌وسیله اسپکترومتر کالیبره شده و شدت نورLED ها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که حداکثر انطباق با طیف خورشیدی ایجاد شود.

نظری تصریح کرد: لامپ‌ها وLED ها به‌طور مستقل قابل روشن شدن هستند، ترکیب نور آن‌ها باعث می‌شود که از این منبع نور بتوان برای کاربردهای متعدد از قبیل تست سلول در طول موج‌های مختلف و نیز آزمایش‌هایی نظیرVoc Decay (تلفات مدار باز) استفاده کرد. همچنین صحت طیف تولیدی را همیشه می‌توان براساس اندازه‌گیری مستقل شدت نور LED و لامپ‌ها که به‌وسیله یک فتودیود به‌دست می‌آید مورد سنجش قرار داد.

وی با بیان اینکه نمونه‌ها بر روی یک پایه متحرک نصب می‌شوند و این باعث می‌شود که موقعیت نمونه نسبت به زاویه تابش لامپ قابل تغییر باشد، افزود: فاصله نمونه تا لامپ به‌وسیله فتودیود کنترل می‌شود به‌صورتی که شدت mW/cm۲۱۰۰ تأمین شود. هم نمونه و هم لامپ‌ها به وسیله فن‌های متعدد سرد می‌شوند.

وی در رابطه با مزایا و برتری‌های فنی دستگاه در مقابل دیگر دستگاه‌های موجود گفت: پوشش گستره طیف نور خورشید G ۵/۱ بین بازه ۴۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر (IEC & ASTM)، توانایی تابش مجزای هر دسته از طول موج‌ها برای کاربردهای Multi-junction و کاربردهای خاص، قابلیت راه‌اندازی و کنترل هم به‌صورت تاچ اسکرین (Standalone)و هم توسط نرم‌افزار دستگاه تحت کامپیوتر، قابلیت ذخیره و بارگذاری تنظیمات دستگاه برای تکرار آزمایشات در شرایط کاملا یکسان، سیستم قفل‌شونده مغناطیسی میز نمونه برای جلوگیری از تغییر مکان نمونه در تکرار آزمایشات از مزایای این محصول است.

نظری ادامه داد: جک سه جهته برقی همراه با نمایش زاویه نمونه، توانایی کنترل زاویه نمونه نسبت به منابع نوری و انجام آزمایشات با زوایای مختلف، نمایشگر زمان روی درب دستگاه برای شمارش معکوس زمان اتمام آزمایش، قابلیت راه‌اندازی دستگاه در هر سه حالت Continuous, Flashed و Pulsed، قابلیت تنظیم دقیق زمان‌های On و Off در حالت‌های Pulse Drive و Flash Drive، قابلیت کالیبره کردن و به‌روزرسانی نرم‌افزار سیستم، سیستم Cabin Cleaner برای شرایط یکسان برای تکرار آزمایشات، محفظه فیلتر شده و تاریک برای انجام تست‌های آزمایشگاهی دقیق و مخصوصا بازه فرکانسی خاص (Multi-Junction ) از دیگر مزایا و برتری‌های فنی این دستگاه است.

وی در رابطه با بازار مصرف این محصول گفت: در سال ۹۴ دو نمونه اولیه و آزمایشی از این محصول ساخته شد و از طریق نمایشگاه ساخت ایران به دو واحد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعا به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیون ریال به فروش رسیده است.

نظری ادامه داد: همچنین در نمایشگاه اخیر ساخت ایران، شرکت موفق به ثبت چندین سفارش درخواست برای محصول موضوع طرح شده است. در طرح جدید که امکان صادرات را نیز فراهم می‌آورد سولارمیتر به دستگاه اضافه می‌شود، کنترل میز و سولارمیتر به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند و کنترل منابع نوری بهینه می‌شود. همچنین در صورت تکمیل طرح و اخذ تأییدیه‌های استاندارد لازم پیش‌بینی می‌شود در یک‌سال آینده تعداد ۱۰ دستگاه از محصول موضوع طرح به فروش برسد.

نظری در رابطه با تسهیلات صحا گفت: روند دریافت تسهیلات یک مقدار طولانی است ولی به هرحال حتما لازمه کار است و باید مستندات تکمیل شود تا در ادامه کار مشکلی به‌وجود نیاید.

به گزارش مهر، این طرح از سوی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک صحا تسهیلاتی دریافت کرده است.