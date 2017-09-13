ارجاع دعاوی خانواده به مراکز مشاوره از رویکردهای دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام اظهار داشت: با توجه به امکانی که قانون ایجاده یکی از برنامه‌های مهم معاونت اجتماعی ارجاع دعاوی خانواده به مرکز مشاوره است.

وی افزود: سامانه پیشگیری و کاهش طلاق که در استان خراسان رضوی انجام گرفته و با هدف کاهش و پیشگیری از آسیب طلاق است را در استان ایلام راه اندازی خواهیم کرد و امید است در کاهش آسیب طلاق مفید و مثمر ثمر واقع شود.

الفت برگزاری جلسات شورای پیشگیری استان و شهرستان‌ها را بسیار مهم دانست و افزود: در شورای پیشگیری می‌توان به کمک مدیران سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از بخشی کار کردن جلوگیری کرد و باعث ارتقاء نقاط ضعف در اجرای برنامه‌ها خواهد شد و با ترغیب مدیران به اهمیت پیشگیری و استفاده منسجم از پتانسیل و اعتبارات سازمان‌های دیگر با همکاری و هماهنگی مدیران استان تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله پیشگیری از بروز جرائم پرداخت و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که مردم در این زمینه پیش‌قدم و با اجرای قوانین و مقررات خود را ملزم به رعایت آن بدانند تا قانون‌گرایی در بین آحاد افراد جامعه حاکم باشد، اگر بخواهیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم باید به علت بروز آنان نیز توجه ویژه‌ای داشته و به پدیده‌ها که علت به وجود آمدن آسیب‌ها هستند، توجه کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم مرجع بودن تصمیمات شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها تاکید و خواستار برگزاری مستمر جلسات این شورا شد تا با رصد مشکلات هر استان بتواند تصمیمات مقتضی را برای رفع آنها اتخاذ کند.

الفت یکی از برنامه‌های این معاونت را اجرای طرح نماد و غربالگری در محیط‌های دانش آموزی برشمرد و گفت: در هر استان هفت دبیرستان به عنوان نمونه و الگو برای اجرای این طرح انتخاب شده‌اند که پس از ارزیابی نتایج حاصله نسبت به بسط و گسترش آن در سایر مناطق اقدام خواهیم کرد.