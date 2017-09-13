کمک ۵۳۰ میلیون ریالی اوقاف خراسان جنوبی به بیماران نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور هاشمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کمک های اوقاف به بیماران نیازمند از محل عواید موقوفات بیان کرد: از محل عواید موقوفات به ۵۰ بیمار نیازمند در استان کمک شده است.

وی اعتبار هزینه شده در این طرح را ۵۳۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: امیدواریم با جهت دهی درست به نیات واقفین بتوانیم در حوزه های مختلف قدم های موثری برداریم.

هاشمی ادامه داد: عوائد هزینه شده از محل موقوفات امیر اسماعیل و محمد ابراهیم شوکت الملک، موقوفه امیر حسن‌خانی، موقوفه سید حسین آذرکار، موقوفه محمدباقرخان عمادالملک و موقوفه امیر حسن‌خانی عرب زنگویی بوده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان بیرجند از محل موقوفه امیر اسماعیل و محمد ابراهیم شوکت الملک مبلغ ۱۴ میلیون ریال کمک به دارو و درمان بیماران بی‌بضاعت شده است، ادامه داد: از محل موقوفه سید حسین آذرکار ۳۶ میلیون ریال جهت درمان فقراء و مساکین هزینه شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: در شهرستان طبس از محل موقوفه امیر حسن خانی(وقف ثانی) ۴۶۰ میلیون ریال و موقوفه امیر حسن‌خانی(وقف اول) ۱۴ میلیون ریال جهت دارو و درمان افراد بی‌بضاعت هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه از محل موقوفه محمدباقرخان عمادالملک ۴ میلیون ریال در طرح تندرستی هزینه شده است، ادامه داد: از محل موقوفه امیر حسن‌خانی عرب زنگویی ۷۰۰ هزار ریال برای درمان افراد بی‌بضاعت هزینه شده است.

هاشمی با بیان اینکه طرح مهر تندرستی در راستای کمک به بیماران بی‌بضاعت اجرا می‌شود، گفت: شمار زیادی از واقفان، خیر اندیشان، مردم و مسئولان در همین راستا با نیات جدید وقف که سلامت، بهداشت و درمان است، آشنا می‌شوند.

وی با بیان اینکه مردمی که از توانایی مالی برخوردار هستند، می‎توانند بخشی از مال خود را در حوزه‎های مختلف از جمله حوزه درمان وقف کنند، گفت: سازمان اوقاف و امورخیریه نظارت و صیانت بر نحوه اجرای صحیح نیات واقفان خیراندیش و مراقبت لازم از این امانات را دارد.