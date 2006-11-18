هشدار لاوروف درباره هرگونه اقدام سخت علیه ایران

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لاوروف گفت : باید در قبال تهران و پیونگ یانگ موضعی محکم اتخاذ کرد، اما در این باره جانب احتیاط را باید رعایت کرد.

لاوروف که در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوس آرام (اپک) سخن می گفت، افزود : جامعه بین المللی موظف به اقدام در قبال ایران و کره شمالی است، اما این اقدام باید توام با احتیاط باشد.

سران اپک در چهاردهمین نشست خود که امروز در هانوی - پایتخت ویتنام -آغار به کار کرد، مسائل لیبرالیزه کردن تجارت در چارچوب سازمان تجارت جهانی ، همکاری انرژی و مسائل مبارزه با تروریسم را بررسی می کنند.

گفته می شود که موضوع اصلی همایش افتتاح شده سازمان همکاری های اقتصادی آسیا - اقیانوس آرام ،"حرکت موزون به سوی یکپارچگی به خاطر توسعه پایدار و شکوفایی است".