۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۱۱

در نشست اپک مطرح شد :

هشدار لاوروف درباره هرگونه اقدام سخت علیه ایران

وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که اقدام تند علیه ایران و کره شمالی، تلاش ها برای حل مشکلات مربوط به برنامه های هسته ای دو کشور را با مانع روبرو می کند.

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لاوروف گفت : باید در قبال تهران و پیونگ یانگ موضعی محکم اتخاذ کرد، اما در این باره جانب احتیاط را باید رعایت کرد.

لاوروف که در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوس آرام (اپک) سخن می گفت، افزود : جامعه بین المللی موظف به اقدام در قبال ایران و کره شمالی است، اما این اقدام باید توام با احتیاط باشد.

سران اپک در چهاردهمین نشست خود که امروز در هانوی - پایتخت ویتنام -آغار به کار کرد، مسائل لیبرالیزه کردن تجارت در چارچوب سازمان تجارت جهانی ، همکاری انرژی و مسائل مبارزه با تروریسم را بررسی می کنند.

گفته می شود که موضوع اصلی همایش افتتاح شده سازمان همکاری های اقتصادی آسیا - اقیانوس آرام ،"حرکت موزون به سوی یکپارچگی به خاطر توسعه پایدار و شکوفایی است".

 

