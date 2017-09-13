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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۲

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۵ هزار هکتار باغ گردو در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

۵ هزار هکتار باغ گردو در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از وجود پنج هزار هکتار باغ گردو در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج هزار هکتار باغ گردو بارور در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: بیشترین باغات گردو چهارمحال و بختیاری در شهرستان بن و سامان این استان واقع شده اند.

وی عنوان کرد: سالانه از هر هکتار در این استان حدود یک تن گردو برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در سطح کشور در تولید گردو جزء استان های برتر کشور است، عنوان کرد: توسعه باغات گردو در این استان مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: گردو تولیدی چهارمحال و بختیاری جزء مرغوب ترین گردوهای تولیدی کشور به شمار می رود.

کد مطلب 4086483

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