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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

رئیس کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبر داد:

برگزاری جشن عاطفه ها با برپایی۷۷۲ پایگاه در چهارمحال و بختیاری

برگزاری جشن عاطفه ها با برپایی۷۷۲ پایگاه در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: جشن عاطفه ها با برپایی۷۷۲ پایگاه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

علی ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشن عاطفه ها با برپایی۷۷۲ پایگاه در چهارمحال و بختیاری  برگزار می شود، اظهار داشت: ۳۶ مرکز نیکوکاری با محوریت مساجد، ۱۶ دفتر کمیته امداد، ۲۰ پایگاه نمازجمعه و ۷۰۰ مدرسه سطح استان آماده دریافت کمک های خیران و نیکوکاران استان برای رفع نیاز نیازمندان در شروع آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

وی ادامه داد: جشن عاطفه ها در روز ۲۳ شهریور در پایگاه های کمیته امداد سراسر استان برگزار می شود.

رئیس کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در جشن عاطفه های سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان جمع آوری شده است.

کد مطلب 4086492

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