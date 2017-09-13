برگزاری جشن عاطفه ها با برپایی۷۷۲ پایگاه در چهارمحال و بختیاری

علی ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشن عاطفه ها با برپایی۷۷۲ پایگاه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: ۳۶ مرکز نیکوکاری با محوریت مساجد، ۱۶ دفتر کمیته امداد، ۲۰ پایگاه نمازجمعه و ۷۰۰ مدرسه سطح استان آماده دریافت کمک های خیران و نیکوکاران استان برای رفع نیاز نیازمندان در شروع آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

وی ادامه داد: جشن عاطفه ها در روز ۲۳ شهریور در پایگاه های کمیته امداد سراسر استان برگزار می شود.

رئیس کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در جشن عاطفه های سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان جمع آوری شده است.