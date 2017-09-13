کاهش اعتمادمردم به تعاونی ها/شناخت کافی در این حوزه وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه به مناسبت هفته تعاون با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی ۱۰ تعاونگر برتر شهرستان شفت طی مراسمی در سالن میرزای شفتی فرمانداری این شهرستان تجلیل و تقدیر شدند.

در این مراسم که علاوه بر تجلیل از تعاونگران برتر درخصوص مسائل، معضلات تعاونی ها و همچنین تشکیل تعاونی توسعه عمران در شهرستان شفت بحث و گفتگو شد، حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، محمود ایزددوست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، محمدرضا محسنی فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان در این مراسم حضور داشتند.

تشکیل تعاونی یکی از راهکارهای خروج از بیکاری در جامعه

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تعاونی ها، اظهار کرد: به فرموده ایشان وسیع ترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارها تعاونی ها هستند.

حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری به وجود برخی آسیب ها در این حوزه اشاره کرد و افزود: یکی از راه های مقابله با موضوع بیکاری و بروز ناهنجاری های اجتماعی تشکیل تعاونی است.

وی توجه به تعاونی ها را سبب رونق تولید و اشتغال در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: نبود شفافیت در زمینه قوانین تشکیل تعاونی ها یکی از مهم ترین علت های عدم اشتیاق و رغبت از سوی مردم و جوانان در تشکیل این تعاونی ها است.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی آسیب ها و آفت ها در حوزه تعاونی ها اشاره و یادآورشد: متاسفانه شهرستان شفت یکی از شهرستانی هایی بوده که در گذشته در حوزه های مختلف به آن توجه نشده و دچار عقب افتادگی های بسیاری است.

وی با بیان اینکه نبود آگاهی درست و کافی در حوزه تعاونی ها سبب ایجاد آسیب به بدنه تعاونی می شود، تأکید کرد: هنوز شناخت و آگاهی درستی در حوزه تشکیل تعاونی های توسعه عمران در بین مردم و مسئولان وجود ندارد.

افتخاری فلسفه وجودی تعاونی ها را ایجاد بسترهای مناسب در انجام فعالیت در حوزه های مختلف برشمرد و گفت: متاسفانه هنوز این بسترهای مناسب ایجاد نشده است.

به گفته این مسئول وجود اختلاف و رعایت نکردن موازین اخلاقی و حرفه ای از سوی اعضای تعاونی ها نیز از دیگر مشکلات و معضلات در موضوع تعاونی ها است.

تعیین رویکرد جدید برای حوزه تعاونی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در ادامه مراسم مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه عملکرد حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان شفت مطلوب است، اظهار کرد: انتظار می رود که این روند خوب با همکاری و تعامل بین دستگاهی افزایش یابد.

محمود ایزددوست با اشاره به اینکه امروزه ایجاد فرصت شغلی یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه های مسئولان محسوب می شود، افزود: به همین منظور و برای تسریع در این وضعیت وزارت تعاون با رایزنی از متخصصان امر رویکرد جدیدی برای فعالیت های این وزراتخانه ترسیم کرده است.

وی با بیان اینکه محقق شدن این رویکردها در سطح شهرستان شفت با همکاری و تعامل مسئولان می تواند زمینه ساز تحولات بسیار خوبی شود، گفت: تسهیلات قابل قبولی از سوی وزراتخانه برای ایجاد مشاغل خانگی به استان گیلان اختصاص یافته که از طریق اداره کل تعاون به چهار اداره کل که صدور مجوز در حوزه فعالیت آنها بوده واریز شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به پیش بینی طرح جدید با عنوان کاروزی در سطح وزارتخانه نیز اشاره و تصریح کرد: این طرح برای فارغ التحصیلان بیکار بوده که مقدمات آن در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه طی نشستی زمینه های اجرایی شدن طرح «تکاپو» در قالب اشتغال فراگیر در استان گیلان نیز فراهم شده است، گفت: در تلاش هستیم تا این طرح نیز اجرایی شود.

لزوم توجه به فعالیت های فرهنگی در جلب مشارکت های مردمی در بخش تعاونی ها

ایزددوست در ادامه به سه رویکرد جدید وزارتخانه نسبت به تعاونی ها اشاره کرد و یادآورشد: تشکیل تعاونی ها با توجه به اینکه در سال های گذشته اعتماد مردم نسبت به تعاونی ها کاهش یافته بسیار سخت است.

وی برضرورت اجرای فعالیت های فرهنگی در زمینه جلب اعتماد مردم نسبت به تعاونی ها، ادامه داد: انجام فعالیت های فرهنگی در این زمینه در سال گذشته سبب تحقق یافتن تشکیل تعاونی توسعه عمران در دو شهرستان سیاهکل و تالش با مشارکت مردم شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین با اشاره به مزایای بسیار تشکیل تعاونی توسعه عمران در شهرستان، اعلام کرد: همه افرادی که ساکن و شاغل در یک شهرستان هستند می توانند با حداقل آورده عضو این تعاونی شده و از مزایای آن بهره مند شوند.

وی همچنین به تأثیرگذاری تعاونی سهام عام در امور مختلف اشاره و بیان کرد: گیلان در طی سه سال گذشته تنها استانی است که موفق به راه اندازی و تشکیل تعاونی سهامی عام با ۲۰۰ نفر عضو متخصص شده است.

ارتقای جایگاه تعاونی ها استان گیلان از رتبه ۲۱ در سال ۹۳ به شش در سال ۹۵

به گفته این مسئول تعاونی ها در سطح استان گیلان از روند رو به بهبوی برخوردار هستند ارتقای رتبه گیلان در میان استان ها از جایگاه ۲۱ در سال ۹۳ به رتبه ۱۶ در سال ۹۴ و ششم در سال گذشته نشان دهنده این روند رو به رشد است.

وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه تعاونی ها در استان گیلان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم در حوزه اقتصاد مقاومتی فعالیت و گام های مناسبی برداشته شود باید به تعاونی ها نگاه ویژه ای شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه تعیین رویکرد های جدید برای تعاونی ها تنها به همین منظور و جلب مشارکت های مردمی است، تصریح کرد: در گذشته تعاونی ها بیشتر به تسهیلات بانکی متکی بوده ولی با اجرای رویکرد جدید و حضور فعال مردم این روند می تواند تغییر و منتج به نتایج مثبت شود.

لزوم وجود یک نگاه ویژه به حوزه تعاونی ها

فرماندار شفت نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه تعاون یکی از موضوع مهم و توصیه شده در آموزه های دینی است، اظهار کرد: بسیاری از تعالیم دین اسلام به صورت قراردادهای اجتماعی در بسیاری از کشورها اجرا می شود.

محمدرضا محسنی با اشاره به اینکه الگوی تعاون مربوط به دین مبین اسلام است، افزود: یکی از مهم ترین تأکیدات دین اسلام داشتن تعاون و همکاری در اجرای کارهای نیک است.

وی با بیان اینکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از فعالیت ها با همکاری و مشارکت همگانی صورت می گرفت، گفت: بعد از مدتی تلاش شد که این حوزه ساماندهی و فعالیت ها براساس یک برنامه مدون اجرایی شود.

فرماندار شفت با تأکید برضرورت وجود یک نگاه و دیدگاه ویژه در حوزه تعاونی ها، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین دلایل این توجه، نقش موثر تعاونی ها در حوزه تولید و ایجاد ثروت است.

فعالیت ۱۶۸ تعاونی فعال در شفت

وی با بیان اینکه تعاونی ها می توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز نقش موثری ایفا کنند، تصریح کرد: در شهرستان شفت که در دو حوزه کشاورزی و گردشگری دارای ظرفیت و پتانسیل است می توانیم در راستای توسعه در این دو حوزه از تعاونی ها استفاده کنیم.

محسنی با بیان اینکه می توانیم از توان تعاونی ها در حوزه توسعه و عمران شهرستان نیز بهره گیری کنیم، یادآورشد: مشارکت تعاونی ها با هر میزان سرمایه می تواند به افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی کمک کند.

وی با اشاره به وجود ۳۰۷ تعاونی در سطح شهرستان شفت، افزود: از این تعداد ۱۶۸ تعاونی به صورت فعال در شهرستان فعالیت می کنند.

فرماندار شفت به تولید میزان قابل توجه ای از گوشت سفید، ماهیان گرم آبی استان در این شهرستان اشاره کرد وادامه داد: این می تواند فرصتی برای اشتغال زایی و رونق اقتصادی شهرستان باشد.

تعاونی تولیدکننده ماهیان گرم آبی در شفت تشکیل شود

وی با تأکید برضرورت تشکیل تعاونی تولیدکنندگان ماهیان گرم آبی در شفت، افزود: این تعاونی می تواند زمینه پیگیری مطالبات بهره برداران این حوزه و همچنین شناسایی بازار، توزیع و عرضه ماهی و درآمدی زایی را به دنبال داشته باشد.

محسنی همچنین با بیان اینکه می توانیم در حوزه گردشگری با توجه به پتانسیل شفت از مشارکت تعاونی ها استفاده کنیم، گفت: با ارائه یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از ظرفیت های این بخش می توان نهایت استفاده را برد.

وی اعتمادسازی در حوزه تعاونی ها را بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: نگاه جامعه و مردم به تعاونی ها باید با اعتماد و اطمینان از سرمایه گذاری در این حوزه همراه شود.

فرماندار شفت در ادامه به اولویت دولت برای ایجاد اشتغال به ویژه در سطح روستاها اشاره و تصریح کرد: شناسایی و معرفی ظرفیت های هر منطقه می تواند در این زمینه کمک حال دولت و مسئولان شود.

به گفته این مسئول باید در سیاست های کلان برای جامعه پیوست تحقق اقتصاد مقاومتی نیز در نظر گرفته شود.