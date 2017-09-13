اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقامتی زمینه ساز رفع بیکاری در استان چهارمحال بختیاری است.

وی تاکید کرد: این استان به همت دولت یازدهم در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.

سرمایه گذاری در این استان افزایش یافته است

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری در این استان افزایش یافته است و زمینه برای راه اندازی واحدهای صنعتی بزرگ فراهم شده است.

استاندارچهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طی فعالیت دولت یازدهم بیش از 43 هزار شغل در این استان ایجاد شد.

وی اظهار داشت: راه اندازی کارخانجات بزرگ از جمله تولید پارچه چادر مشکی، تولید ورق لایه ای و کارخانه فولاد سفید دشت از مهمترین اقدامات دولت در این استان به شمار می رود.

استاندارچهارمحال و بختیاری عنوان کرد: با تلاش مسئولان استان و پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری شاهد رشد تولید در استان هستیم.

سلیمانی گفت: ایجاد اشتغال و رونق بخش تولید از اولویت های اصلی مسئولان ارشد استان چهارمحال و بختیاری است.

جذب سرمایه گذار در چهارمحال وبختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی استان به واسطه وجود مشکلات مختلف غیر فعال شده بودند، عنوان کرد: با شناسایی مشکلات و رفع انها هم اکنون شاهد فعال شدن بسیاری از واحدهای صنعتی در این استان هستیم.

وی عنوان کرد: با پرداخت تسهیلات زمینه برای رونق بخش صنعت در این استان فراهم شد و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل بار دیگر در چرخه تولید فعال شدند.

استاندارچهارمحال و بختیاری بیان کرد: ایجاد زیرساخت های توسعه ای در چهارمحال وبختیاری ضروری است که باید در راستای جذب سرمایه گذار در این استان تلاش کرد.

وی ادامه داد: دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه استان چهارمحال و بختیاری می توانند ایفا کنند که باید از این ظرفیت بهره گیری کرد.

استاندارچهارمحال و بختیاری بیان کرد: عملیاتی شدن پژوهش ها در این استان می تواند زمینه توسعه و ترقی بیشتر این استان را فراهم کند.