پرونده هسته ای ایران و کره شمالی بسیار متفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت: مسکو درحال بررسی پیشنهاد «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در خصوص استفاده از تجربه توافق هسته‌ای ایران برای حل بحران کره شمالی است، اما پیدا کردن شباهت های این مسئله، غیرممکن است.

ریابکوف در پاسخ به اینکه مسکو، این مسئله را چگونه ارزیابی می کند، گفت: البته ما چنین پیشنهادهایی را با علاقه بررسی میکنیم. یک نگاه و رویکرد خلاقانه به این مسئله در این شرایط، بسیار مورد نیاز است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: کره شمالی برخلاف ایران کشوری است که قبلا به فناوری تسلیحات هسته‌ای رسیده است و همین مسئله به این کشور اجازه می‌دهد تا بمب‌های هسته‌ای خود را آزمایش کند و در روند پیشرفت سامانه‌های حمل بمب های هسته ای در قالب موشک‌های بالستیک، به فعالیت خود ادامه دهد.

ریابکوف ادامه داد: برنامه موشکی ایران بر خلاف آنچه همکاران ما در غرب می‌گویند، به طور عمده در حوزه صنایع فضایی متمرکز است و موشک‌های نظامی و برنامه موشکی بالستیک و توسعه این فناوری در ایران به هیچ وجه نتایج اقدامات کره شمالی را در پی نداشته است.

مرکل بارها درباره تشدید تنش ها در شبه‌جزیره کره پس از بالاگرفتن درگیری‌های لفظی میان آمریکا و کره شمالی در یک ماه اخیر هشدار داده است.

وی در تماس تلفنی اخیر خود با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه نیز اعلام کرده بود که بحران کره شمالی فقط از طریق مذاکره می تواند حل شود.