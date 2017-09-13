جان بولتون: آمریکا همه پرسی اقلیم کردستان عراق را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد که به افکار تند و افراطی مشهور است در مصاحبه ای با «کردستان ۲۴» مدعی شد: به شدت معتقدم که همه پرسی استقلال (در اقلیم کردستان عراق) موضوع خوبی است!

سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در راستای اجرائی کردن طرح شوم «خاورمیانه جدید» که توسط «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه وقت آمریکا در اثنای جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در سال 2006 میلادی در سرزمین های اشغالی درخصوص تجزیه کشورهای منطقه رسماً اعلام شده بود؛ ادامه داد: فکر می کنم کُردها مدت طولانی است که نادیده انگاشته شده اند. لذا اگر آن ها برای رسیدن به استقلال در کردستانِ عراق تصمیمی دارند، به نظر من آمریکا باید آن را به رسمیت بشناسد.

«جان بولتون» ادامه داد: فکر می کنم این موضوع مقوله ای تضمین شده است. به نظر من عراق قدیم که ما آن را می شناختیم، دیگر برنمی گردد؛ پس هرچه زودتر آن را درک کنیم بهتر است.

لازم به ذکر است، مقامات اقلیم کردستان بر خلاف قانون اساسی کشور عراق، 25 سپتامبر سال جاری میلادی را به عنوان تاریخی برای برگزاری همه پرسی استقلال اعلام کرده اند؛ تصمیمی که با مخالفت اتحادیه عرب، نخست وزیر عراق و بسیاری از همسایگان این کشور مواجه؛ اما موافقت رژیم اشغالگر قدس را با خود به همراه داشته است.