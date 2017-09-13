به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی روز چهارشنبه در جشنواره شهید رجایی در اراک اظهار داشت: هم اکنون ساختار و فرآیند فعالیت برخی از دستگاه های اجرایی مشکلات و نواقصی دارد که باید در دولت دوازدهم به صورت ویژه به این مسائل پرداخته شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: به منظور حل مشکلات ادارات و وزارتخانه ها باید مشکلات و نواقص به صورت کارشناسی فهرست بندی شده و نسبت به اصلاح این موارد اقدام شود.

مقدسی بیان کرد: تکریم ارباب رجوع فرآینده پیچیده و برنامه ریزی شده ای نیست و تنها با انجام به موقع خواسته و یا راهنمایی ارباب رجوع می توان این مهم را جامه عمل پوشاند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: در مواجهه با اینگونه مشکلات و نواقص، گاها برخی از افراد پیشنهاد تفکیک وزارتخانه و یا سازمان را مطرح می کنند در صورتی که این مهم نه تنها منفعتی را به دنبال ندارد بلکه هزینه های بسیاری را نیز به کشور وارد می کند.

در این مراسم همچنین استاندار مرکزی اظهار داشت: اخلاق شامل طیف وسیعی از موضوعات چون وجدان کاری، مناسبات سالم اجتماعی، تعهد، فرهیختگی، ملزم بودن به حقوق شهروندی و اجتماعی و پشتکار را در بر می گیرد که بایستی رعایت شود.

محمود زمانی قمی افزود: در حقیقت اخلاقمداری اساس سلامت فردی و اجتماعی است و موفقیت مدیر اخلاق مدار در پیشبرد ماموریت ها و وظایف محوله بیشتر خواهد بود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: مسئولیت و مدیریت و خدمت گذاری به مردم یک موهبت الهی است و مسئولان باید قدرت این نعمت بزرگ الهی را بدانند.

وی خاطرنشان ساخت: مدیران در خط مقدم عملیاتی کردن خواسته های مقام معظم رهبری به خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و احیای فرهنگ ایرانی و اسلامی هستند، که باید این راهبردهای مهم و حیاتی را از خود و دستگاه محل خدمت خود آغاز کنند.