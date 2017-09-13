سالانه ۳۰۰۰غربالگری ژنتیک در استان سمنان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا ایزادپور بعد از ظهر چهارشنبه در جمع کارشناسان و پرسنل بهزیستی استان سمنان، به میزبانی این اداره کل، ضمن اشاره به اجباری شدن طرح غربالگری و آزمایش ژنتیک در سال های اخیر، بیان کرد: این کار فواید بسیاری داشت که از جمله آنها می توان به عدم تولد ۲۵۰کودک معلول اشاره کرد.

وی افزود: بهزیستی با وجود کمبود نیرو بازهم توانسته در یکسال، سه هزار آزمایش غربالگری را صورت دهد که این امر اهمیتی فراوان در حوزه ارتقای استاندارد زندگی و بهداشت اجتماعی یک خانواده دارد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان، با بیان اینکه پیش بینی می شود آزمایش های غربالگری در استان طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد، تاکید کرد: این افزایش به دلیل اجباری شدن آن برای بانوان معلول میسر می شود اما باید در نظر داشت که نهادینه شدن فرهنگی این طرح و اطلاع رسانی آن نیز در اقبال عمومی این طرح بی تاثیر نیست.

ایزدپور در دیگر بخش سخنان خود، همچنین با بیان اینکه در شاهرود، سمنان و دامغان اورژانس اجتماعی وجود دارد، بیان کرد: طرح اورژانس اجتماعی در شهرهای کم‌جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر نیز اجرا خواهد شد.