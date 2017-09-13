بشار اسد: سوریه به سوی پیروزی حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار هیاتی از شخصیت های شرکت کننده در گردهمایی اتحادیه بین المللی همبستگی با سوریه ضد تروریسم، محاصره و سیاست های مداخله جویانه امپریالیست گفت: با وجود جنگ تروریستی، نظامی، و اقتصادی و رسانه ای که سوریه از حدود هفت سال قبل قرار گرفته است اما در مسیر ثابتی به سوی پیروزی حرکت می کند و این با جانفشانی های ارتش و پایداری ملت و حمایت کشورهای دوست حاصل شده است.

وی در این دیدار بر اهمیت نقش سازمان های مردمی و نیروهای اجتماعی در بیدار سازی و هشدار درباره خطرات تروریسم که در دنیا به ویژه کشورهایی که حامی آن بوده اند گسترش می یابد تاکید کرد و به آثار منفی محاصره اقتصادی و غیر اخلاقی و مغایر با قانون بین المللی و انسانی که برخی قدرتهای بزرگ برای تحمیل هیمنه خود بر ملت هایی که به حاکمیت و تصمیم مستقل پایبند هستند می گذارد، اشاره کرد.

از سوی دیگر اعضای این هیات نیز بر همبستگی ملت های خود با سوریه در مبارزه اش ضد تروریسم و محاصره تاکید و اعلام کردند که وحدت تلاشها از سوی دوستداران صلاح و مدافعان حاکمیت قانون بین المللی در مبارزه با تروریسم و احترام به حاکمیت ملت ها و حق ملت برای تعیین سرنوشت ضروری است.