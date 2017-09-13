به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در نشست حقوق شهروندی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی در مسیر تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی حرکت کنند، اظهار داشت: حقوق شهروندی از مهمترین مسائلی است که باید در جامعه نهادینه شود.

وی اظهار داشت: باید زمینه و بستر لازم برای اجرای فرهنگ حقوق شهروندی در سطح استان فراهم شود.

تحقق فرهنگ حقوق شهروند نیازمند یک عزم جدی است

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تحقق فرهنگ حقوق شهروند نیازمند یک عزم جدی و تلاش فراوان است.

وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی در مسیر ایجاد بستر لازم برای تحقق حقوق شهروندی حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع از مهمترین وظایف دستگاه های اجرایی است که نقش مهمی در ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید مردم با حقوق شهروندی خود آشنا باشند، ادامه داد: تحقق حقوق شهروندی در پی شناخت مردم از حقوق شهروندی محقق می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: باید زمینه برای ترویج فرهنگ حقوق شهروند در استان چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

اجرای درست قوانین نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی در جامعه دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اجرای درست قوانین نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی در جامعه دارد.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در مسیر توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری، تاکید کرد: عملیاتی شدن پروژه انتقال آب بن - بروجن از مهمترین اقدامات در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تخصیص اعتبارات برای اجرای پروژه انتقال آب بن - بروجن از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در این استان به شمار می رود.

وی گفت: با اجرایی شدن پروژه انتقال آب بن - بروجن مشکلات کمبود آب شرب در شهرهای بزرگ این استان حل می شود.