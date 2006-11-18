هالیوود باید از نشان دادن مارک سیگارها بپرهیزد!

به گزارش خبرنگار مهر، در آگهی های جدید کارخانه فیلیپ موریس یو اس ای آمده: "لطفا مارک سیگارهای ما را بخشی از فیلم هایتان نکنید." به گفته یکی از سخنگویان این شرکت، استفاده از این خط مشی تبلیغاتی در جلسه اخیر مدیران تصویب شد. با این حال منتقدان می گویند صحنه هائی که شخصیت ها در آن سیگار می کشند همچنان نوعی تبلیغ برای فیلیپ موریس یو اس ای است، بطوری که یکی از سیگارهای این کارخانه در میان نوجوانان آمریکائی بیشترین طرفدار را دارد.

دیوید استراترن در نمائی از "شب بخیر و موفق باشید"

استنتن گلنتز، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کنترل تنباکو دانشگاه کالیفرنبا در سن فرانسیسکو، این آگهی تبلیغاتی را ترفند جدید کارخانه فیلیپ موریس یو اس ای ارزیابی کرد و گفت: "آنها به جای شکایت از استودیوهای هالیوود بابت استفاده بدون اجازه محصولات شان تنها به این بسنده می کنند که بگویند " وای! ما شوکه شدیم. ما واقعا آرزو می کنیم شما محصولات ما را روی پرده نشان ندهید!"



مت می یرز، رئیس مرکز "کودکان مصون از تنباکو" هم گفت: "استودیوهای فیلمسازی پیش ازاین نسبت به درخواست ها در مورد جلوگیری از نمایش صحنه های کشیدن سیگار بی اعتنایی نشان دادند. هالیوود تاکنون نسبت به این مشکل بسیار جدی که استفاده از سیگار در فیلم ها، بچه ها را به استفاده از دخانیات تشویق می کند، بی اعتنا بوده است. دیگر مشکل فراتر از آن است که چه مارکی در فیلم ها نشان داده شود."



سال گذشته یک مقاله تحقیقی در مجله پزشکی "پیدیاتریکس" منتشر شد که در آن آمده بود کودکانی که صحنه های کشیدن سیگار را در فیلم ها نگاه می کنند، بسیار بیشتر از همسن و سالان خود برای استفاده از سیگار تمایل نشان می دهند.



سال گذشته نمایش فیلم "شب بخیر و موفق باشید" باعث شد بار دیگر مسئله استفاده از سیگار در فیلم ها مورد توجه قرار گیرد. در این فیلم غالب شخصیت ها در بیشتر لحظه ها سیگار می کشند که البته جرج کلونی، کارگردان فیلم، در یک گفتگو اعلام کرد به دلیل وفاداری به وقایع داستان که برگرفته از حوادث واقعی بود، چاره ای غیر از این نداشته است.